Başakspor'da devre arasında transfer rüzgarı

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup lideri Mardin Büyükşehir Başakspor devre arasında bir çok yeni futbolcu ile kadrosunu güçlendirdi. İlk devreyi kayıpsız geçen Sarı lacivertli takım ikinci devreyi de kayıpsız geçmek istiyor.



Mardin Büyükşehir Başakspor BAL'ın ilk devresini 32 puanla namağlup lider bitirdi. Başakspor ilk devrede oynadığı 12 maçtan 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı lacivertli takım 12 maçta 18 gol atarak kalesinde sadece 3 gol gördü. Devre arasına lider olarak giren Başakspor, bunu iyi bir şekilde değerlendirmek için hazırlıklarını Antalya Lara'da devam ettiriyor. Günde çift idman yapan Mardin Büyükşehir Başakspor, düz koşu, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaları ile günü tamamlıyor. Başakspor 20 günlük Antalya kampından sonra sahasında Muşsporu konuk edecek.



Başakspor transfere doymuyor



İkinci devreye daha güçlü başlamak için transferde de yoğun bir mesai harcayan sarı lacivertli takım şimdiye kadar bir çok futbolcuyu renklerine kattı. Başakspor'da yönetim, teknik direktör Can Güven'in verdiği rapor doğrultusunda eksik olan mevkilere yeni futbolcular alındı. Başakspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediyespor'dan sağ kanat pozisyonunda görev alan 1998 doğumlu Şefik Koz ile anlaşma sağladı. Mardin Büyükşehir Başakspor yine TFF 3. Lig ekiplerinden Halide Edip Adıvar SK formasını giyen sağ ve sol kanat pozisyonunda görev alan Gökhan Korkmaz ile anlaşma sağladı. Mardin Büyükşehir Başakspor ardından BAL Ligi'nde daha önce 2 şampiyonluğu bulunan forvet arkası pozisyonunda görev alan Suriye asıllı Türk vatandaşı Omar Abdulrazzak ile anlaşma sağladı. Yine TFF 3. Lig ekiplerinden Hatay Erzinspor forması giyen ve merkez orta saha pozisyonunda görev alan Nureddin Ersoy sarı lacivertli takıma imzayı attı. Başakspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Trabzon Ofspor forması giyen ve stoper mevkiinde görev alan İsmail Türkaslan'a da sarı lacivertli formayı giydirdi. - MARDİN