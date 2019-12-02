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Başakspor Doludizgin

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Başakspor Bölgesel Amatör Ligi'nin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Bismil 21sporu 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

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Mardin Büyükşehir Başakspor Bölgesel Amatör Ligi'nin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Bismil 21sporu 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.


21 Kasım şehir stadyumu'nda oynanan mücadelede Başak sporun gollerini takım kaptanı Emin Aba, Murat Kürüm ve Ömer Yalçın kaydetti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın da tribünden takip ettiği maçta genç oyuncu Mehmet Aslan yaptığı asitler ile maçın yıldızı oldu. Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetini elinde bulunduran Başakspor net bir skorla taraftarına rahat bir maç izletti. Mardin Büyükşehir başakspor teknik direktörü Can Güven, sahaya Kalede Ethem, savunmada Yusuf, Emin Aba Bartu ve Rıdvan, orta alanda Hakan, Mehmet Aslan, Ali Koçak, Murat ve Enis, ileri uçta da Ömer Yalçın 11'ini sahaya sürdü.


Maçın 20. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Aslan topu az farkla auta gönderdi. 32. dakikada rakip takım futbolcusu Sidar Ceylan'ın şutunu Başakspor kalecisi Ethem kurtardı. İlk yarının bitimine bir dakika kala ceza sahasının içine yapılan ortada Başakspor'un takım kaptanı Emin Aba, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren gölü atarak ilk yarının sonucunu belirledi. ikinci yarının başında bulduğu birçok fırsatı gole çeviremeyen Başakspor 2. golü 60. dakikada Mehmet Aslan'ın asistinde Ömer Yalçın'ın kafa vuruşu ile buldu. Bu golden üç dakika sonra orta sahadan topu alan Mehmet Aslan, maçta ikinci asistini yaparak topu Murat Kürüm'ün önüne bıraktı. Murat Kürüm de temiz bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Bismil 21spor'un tek golünü ise oyuna sonradan giren Hasan Malaman attı. Böylelikle Başak Spor maçı 3-1'lik net bir skorla kazanarak gruptaki liderliğini sürdürdü. - MARDİN

Mehmet Aslan, Ömer Yalçın, Bismil, Mardin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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