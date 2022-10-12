Başantrenör Erman Kunter'den Türk basketbolunun gidişatına dair eleştiri (2) - Son Dakika
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Başantrenör Erman Kunter'den Türk basketbolunun gidişatına dair eleştiri (2)

12.10.2022 12:00

Tunus Erkek Milli Basketbol Takımı'nın başına geçen deneyimli başantrenör Erman Kunter, Türk basketbolunun iyi yolda olmadığını söyledi.

Tunus Erkek Milli Basketbol Takımı'nın başına geçen deneyimli başantrenör Erman Kunter, Türk basketbolunun iyi yolda olmadığını söyledi.

Erman Kunter, Türk basketbolu ve başantrenörlük görevine getirildiği son Afrika şampiyonu Tunus Milli Takımı'ndaki hedeflerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kendisinin de başkan adayı olduğu Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) son olağan genel kurulunun ardından atılan adımlarla ilgili, "Seçimden bu yana çok mesafe kat ettiğimizi söyleyemem. Bazı konularda geriye de gidiyoruz. Salon projemiz var. Pek şeffaflık yok. Bu konuda bizi kimse bilgilendirmiyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Tuhaf bir durum. Projenin ilerlediğini de görmüyoruz." dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda ettiğini hatırlatan Kunter, "Çeyrek finale kalamadık. Bunu gelenek haline getirdik. İyiye giden bir şey yok." diye konuştu.

"Türk oyuncuların kulüplerinde oynaması için baskı kurulması gerekiyor"

Türk basketbolunun gelişimi için yerli oyuncuların daha fazla süre alması gerektiğini vurgulayan Kunter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medyaya büyük iş düşüyor. Başka ülkelerde medya, kulüpler ve federasyon üzerinde yerli oyuncuların oynaması için baskı kurar. Hep bir ağızdan böyle bir şey olursa herkes kendisine çekidüzen verir. Fransa'da müthiş bir baskı vardı. Yerli oyuncuların aldığı süreyi eleştiri olarak getiriyorlar. Biz bunu yapmıyoruz. Maçı kazanmak ve kaybetmek üzerine kuruyoruz. Fransa'da çok önemli bir Avrupa Ligi maçını kazandığımızda kulüp başkanı bana yerli oyuncuların sürelerinden memnun olmadığını ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu noktalara gelmemiz lazım."

Erman Kunter, Türk basketbolcuların takımlarında forma şansı bulamadığı için gelişim sağlayamadığını aktardı.

Yetenekli basketbolculara sahip olduklarını dile getiren Kunter, "Onları belli bir seviyeye kadar getirebiliyoruz ancak sonraki hamleyi yapamıyoruz. Oyuncuları iyi hazırlayamadığımızı düşünüyorum. Türk oyuncuların kulüplerinde oynaması için baskı kurulması gerekiyor. Bu oyuncular kaybolup gidiyor. THY Avrupa Ligi takımlarımızda Türk oyuncular çok az forma giyiyor. Diğer ülke takımlarında ise yerli oyuncular süre alıyor." ifadelerini kullandı.

TBF'nin FIBA ve Avrupa Ligi'yle daha iyi ilişkiler yürütmesi gerektiğine vurgu yapan Kunter, "TBF'nin FIBA ve Avrupa Ligi'yle arası kötü. Daha esnek davranıp, iyi ilişkiler kurmalıyız. FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in milli takımımızın başarısızlığını isteyeceğini asla düşünmem. Diyalogları kesiyoruz. Bu kanalları açık tutmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncu havuzunu çok fazla geliştirmemiz lazım"

Deneyimli başantrenör, A Milli Basketbol Takımı'nda oyuncu havuzunun geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Oyuncuların milli takımda gelişemeyeceğinin altını çizen Erman Kunter, "Milli takıma hazır gelmeleri lazım. Kısa dönem kamplar ancak takımın kimyasını oluşturmak için yapılır. Oyuncular kulüplerinde gelişir. Başantrenör Ergin Ataman'ın çok fazla yapacak bir şeyi yok. Oyuncu havuzunu çok fazla geliştirmemiz lazım. Böylece rekabet başlar ve pozitif bir enerji doğar. 2000'li yıllarda TBF'ye rapor vermiştim. Uzun vadede oyun kurucu sıkıntısı olduğunu ifade etmiştim. Aşağı yukarı bugünkü tablonun analizini yapmıştım. Biz oyuncu devşiriyoruz ve etrafına bir takım kuruyoruz. Takımınız ve basketbol felsefeniz olacak. Eksik parçanıza uygun devşirme oyuncu kullanacaksınız." şeklinde konuştu.

"Tunus'ta genç oyuncu potansiyelini öne çıkaracağız"

Erman Kunter, Tunus Milli Erkek Basketbol Takımı'yla anlaşma süreci ve son Afrika şampiyonundaki hedefleri hakkında şunları kaydetti:

"Fransa'da uzun yıllar çalıştım. Tunus, Fransa Basketbol Federasyonu üzerinden benimle temas kurdu. Tunus Basketbol Federasyonu Başkanı beni aradı. Davet etti. Tunus'a gittim. Tüm projeyi anlattı. Tunus, son Afrika şampiyonu. Ancak takımdaki oyuncuların yaşları çok ilerlemiş. Takımda 2025 hedefiyle hamle yapmak istiyorlar. Konuşmamız çok kısa sürdü. Karar verdik ve 3 yıllık kontrat imzaladık. Hedef, 2025 Afrika Şampiyonası. Takımda değişiklik yapmak istiyoruz. Tunus'ta genç oyuncu potansiyelini öne çıkaracağız. Seçme kampı yapacağız. Genç yetenekleri bulacağız. Lig maçlarını izleyeceğiz. Kadroyu yapacağız. Bu, benim için çok büyük bir deneyim."

Türkiye'deki kulüplerin çok uzun vadeli plan yapmadığını anlatan Kunter, "Çok kısa bir süre içinde başarı bekleniyor. Genç oyuncuların önünü açamıyoruz. Bu aşamada Türkiye'de bir kulüp çalıştırmayı düşünmüyorum. Tunus'taki görev benim için çok büyük deneyim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası Basketbol: ULEB Avrupa Kupası Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Nef: 86 Legia Warszawa: 71 Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Nef: 86 Legia Warszawa: 71
Kaynak: AA

Erman Kunter, basketbol, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başantrenör Erman Kunter'den Türk basketbolunun gidişatına dair eleştiri (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başantrenör Erman Kunter'den Türk basketbolunun gidişatına dair eleştiri (2) - Son Dakika
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