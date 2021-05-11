SPOR Başantrenör Lapena ve kaptan Tuğçe Canıtez, şampiyonluğu DHA'ya değerlendirdi

Başantrenör Lapena ve kaptan Tuğçe Canıtez, şampiyonluğu DHA'ya değerlendirdi

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Galatasaray'ı 3-0 ile geçerek şampiyon olan Fenerbahçe'de başantrenör Victor Lapena ile kaptan Tuğçe Canıtez, kazandıkları şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı.

Serinin 3'üncü maçının ardından Fenerbahçe Öznur Kablo antrenörü Victor Lapena ve kaptan Tuğçe Canıtez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başantrenörü Victor Lapena, kupayı taraftarlara armağan ettiklerini söyleyerek, 'Bana göre kusursuz bir sezondu. Yenilgisiz bitirdik ve harika bir basketbol oynadık. Kulübüm, oyuncularım, kulüpte çalışan herkes adına ama özellikle taraftarlarımız adına çok mutluyum. Bu kupa onlar için çünkü bizimle bu sevinci salonda yaşayamadılar. Maçlara gelip bize destek olamadılar. Sosyal medyada desteklerini her zaman gösterdiler. Bütün kalbimle şunu söyleyebilirim ki bu kupa onlar için' diye konuştu.

TUĞÇE CANITEZ: FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMEK GURUR VERİCİ

Sezonu şampiyonlukla bitirdikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan Canıtez, "34 maç üst üste kazanıp, Fenerbahçe tarihine geçmek gerçekten gurur verici. Takımımla gurur duyuyorum. Bu zorlu sürece rağmen herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Başkanımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sponsorumuza da çok teşekkür ediyorum. Seyircisiz oynadığımız bir sezon oldu. Onlar da bizi her zaman televizyondan destekledi. Güzel mesajlarıyla bize destek oldular. Sezonu güzel bitirdik. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Tuğçe Canıtez, yaklaşan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı da değerlendirdi. Genç bir oyuncu kadrosuyla mücadele edeceklerini söyleyen Canıtez, 'Genç bir kadromuz var. Başarıya aç oyuncular. Zorlu bir gruptayız. Zor bir turnuva geçecek bizim için. İlk 6 takım arasına girip Dünya Şampiyonası'na katılma şansımız var. Biz de bunun için her şeyi yapacağız' ifadelerini kullandı.