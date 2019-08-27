Son Dakika Haberleri: Başantrenör Nenad Markovic, kamp dönemini değerlendirdi
Son Dakika Spor Haber

Başantrenör Nenad Markovic, kamp dönemini değerlendirdi

50 dakika önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, "Çoğunluğu yeni oyunculardan oluşan yeni bir takım kurduk. Bu kamp dönemi oyuncularımızın adaptasyonu için önem taşıyor.

Başantrenör Nenad Markovic, kamp dönemini değerlendirdi, System.String[]

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, "Çoğunluğu yeni oyunculardan oluşan yeni bir takım kurduk. Bu kamp dönemi oyuncularımızın adaptasyonu için önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Gaziantep Basketbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başantrenör Nenad Markovic takımın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da devam eden kampı değerlendirdi.

Markovic, 16 günlük kampın ilk bölümünde sporcularının sergilediği uyum ve performanslarından memnun olduğunu ifade ederek sezona en iyi şekilde hazırlanmak için yeterli sürelerinin olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı Markovic, "Yeni sezon hazırlık dönemi her zaman önemlidir. Transfer döneminde aranıza yeni oyuncular katılır. Bu oyuncuların takıma uyum sağlamaları, arkadaşlarını tanımaları ve sezona hazır hale gelmeleri açısından sezon öncesi kamp dönemleri önemli bir fırsattır. Bizde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersekli başantrenör, şunları kaydetti:

"Bu hazırlık kampları eski ve yeni oyuncularla nasıl bir takım olacağımızı görmek için de önem taşıyor. 2019-2020 sezonu bizim için geçtiğimiz sezona göre daha zorlu olacak. Bu sezon ligin yanı sıra Avrupa maçlarımız da olacak. Şu an ligde ve Avrupa'da neler yapacağımızı, maçlarımızı nasıl oynayacağımızı düşünüyoruz. Bizim için önemli olan sezona iyi hazırlanarak hem lige hem de Avrupa maçlarına iyi bir başlangıç yapmak. Taraftarlarımızın bizlerden ne beklediğini biliyoruz. Onları en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Oyuncularımızla da bunu sürekli olarak konuşuyoruz. Onlar da yüksek performansla kapasitelerinin üstüne çıkmak için çaba sarf ediyorlar. Bunu kamp döneminin ilk günlerinde bizlere hissettirdiler. Şimdiye kadar oyuncularımın antrenman performansı ve gösterdikleri öz veriden dolayı mutluyum. Umarım yeni sezonda güzel işler yapar, başarılı oluruz."

Markovic, kampın son bölümünde Cedevita, Buducnost, Napoca kulüplerinin katılımıyla oynayacakları dörtlü turnuvadan en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Saraybosna, Gaziantep, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! Fenerbahçe liderliği bırakmadı
Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti! Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile el sıkıştı Fenerbahçe, Adil Rami ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:36:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başantrenör Nenad Markovic, kamp dönemini değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]