'Başaramazsın' dediler ama Diyarbakırlı Songül dikimevini açtı - Son Dakika
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'Başaramazsın' dediler ama Diyarbakırlı Songül dikimevini açtı

14.02.2021 08:37
'Başaramazsın' dediler ama Diyarbakırlı Songül dikimevini açtı

DİYARBAKIR'da kadınların iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla açılan mesleki eğitim kurslarından mezun olan 2 kadın, kendilerine ait tasarım atölyesi ve dikimevi kurdu.

DİYARBAKIR'da kadınların iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla açılan mesleki eğitim kurslarından mezun olan 2 kadın, kendilerine ait tasarım atölyesi ve dikimevi kurdu. 16 yıllık evli Songül Karakaş (36), Bağlar Belediyesi'nin açtığı mesleki eğitim kursunda 2 yıl eğitim gördükten sonra kursiyer arkadaşı Ayşegül Koşan ile bu işe başladıklarını belirterek, "Kadınlar kendilerine güvensin ve hiçbir zaman pes etmesinler. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Bana, 'Başaramayacaksın, yapamayacaksın' dediler. 'Ben Allah'ın izniyle yapacağım' dedim ve yola çıktım. Onlar da pes etmesinler, yola devam etsinler" dedi.

Bağlar Belediyesi tarafından kadınların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla açılan mesleki eğitim kurslarının dikiş nakış bölümünde kurs gören Songül Karakaş ve Ayşegül Koşan, iki yıllık eğitimlerinin ardından kendi atölyelerini kurdu. Karakaş ve Koşan, açtıkları tasarım ve dikim evinde, kendilerine ait özel tasarımlarla nevresim takımları, bebek ürünleri, sandık, kirli sepetleri, bebek oyun çadırları ve oyun minderleri gibi birçok ürün üretiyor.

'KADINLAR KENDİLERİNE GÜVENSİN VE HİÇBİR ZAMAN PES ETMESİN'

Songül Karakaş, 2 yıllık eğitiminin ardından kursiyer arkadaşı Ayşegül Koşan ile kendilerine ait tasarım ve dikim evini açtıklarını ifade ederek, kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde durmayı başardıklarını söyledi. Kadınlara pes etmemeleri çağrısında bulunan Karakaş, şunları söyledi:

"Aile destek merkezlerine gittik, 2 yıl orada eğitim gördük. Tasarım ve dikim evimizde seccadeler, nevresim takımları, bebek ürünleri, sandık, kirli sepetleri, bebek oyun çadırları ve oyun minderleri gibi ürünler ürettik. Kişi ne isterse onu tasarlıyorum. Kursa gitmeden önce el becerim vardı, tespih kutuları yapıyordum kendimce evde. Kursa gidince de dikiş üzerine yoğunlaştım. Dikişi de öğrenince kendi becerimle birleştirdim ve daha güzel şeyler çıktı ortaya. Ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum, kimseye muhtaç olmamak için. Eşime bile muhtaç olmak istemiyorum. Kendi kazandığım olsun, istediğimi yapabileyim ve ekonomik özgürlüğümü kazanmak istiyorum. Kadınlar kendilerine güvensin ve hiçbir zaman pes etmesinler. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Ufak tefek şeylerle yola çıktım, bana 'başaramayacaksın, yapamayacaksın' dediler. Ben Allah'ın izniyle yapacağım dedim, rabbim yardımcım oldu ve yola çıktım. Onlar da pes etmesinler yola devam etsinler."

'HEM ÜRETİYORUZ HEM SATIYORUZ, BU ÇOK HOŞ BİR ŞEY'

Ayşegül Koşan da kendilerine ait bu yerde hem üretim yapıp hem de satış yaptıklarını belirterek, "İki yıl kursa gittim, eğitimini aldım. Sonrasında dükkan açtık. Bir şeyleri başarmak istedim. Hevesliyim, kendi ayaklarım üzerinde durmak ve daha ileri gitmek istiyorum. Bizim dükkanımız, biz yapıyoruz hem üretiyoruz hem satıyoruz, bu çok hoş bir şey. Bu işi yapmak isteyenler, kendilerine güvensinler. Gayet güzel bir meslek, ben severek yapıyorum" dedi.

'KADINLARA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Kursiyer kadınların kendileri için kurduğu atölyenin açılışını da Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu ile eşi Dürdane Beyoğlu gerçekleştirdi. Belediye olarak kadınlara çok önem verdiklerini vurgulayan Başkan Beyoğlu, "Biz Bağlar Belediyesi olarak kadınlarımıza önem veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde kadınlarımıza yönelik mesleki eğitim kurslarını açtık. Kadınlarımız bu kurslara ciddi talep göstererek kurslara geldiler ve kurslarda büyük başarı elde edip sertifikalarını aldılar. Bunun da meyvesini aldık, bugün kursiyerlerimizden ikisi nezih bir yer açtı. İş hayatlarında kendilerine başarılar ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 'Başaramazsın' dediler ama Diyarbakırlı Songül dikimevini açtı - Son Dakika

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