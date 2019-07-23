Son Dakika Haberleri: Başaran, Basın Emekçilerinin Bayramını kutladı
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Başaran, Basın Emekçilerinin Bayramını kutladı

26 dakika önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, kamuoyunun gözü kulağı olan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Başaran, Basın Emekçilerinin Bayramını kutladı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Demokratik yönetimlerde basının sahip olduğu öneme değinen Genel Müdür Başaran mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetecilik ve basın, kamuoyunun gören gözü, duyan kulağı anlamına gelmektedir. Vatandaşın en temel haklarından biri olan haber alma özgürlüğü gece, gündüz, bayram, tatil, savaş, doğal afet demeden her türlü koşulda mesleğini icra eden basın emekçilerinin çabaları sayesinde gerçekleşmektedir. Demokratik yönetimlerde basının işlevi açısından bakıldığında ise, insanları doğru şekilde bilgilendirmek adına bu mesleğin kapsadığı her bir iş kolunun önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm zorluklara rağmen doğru habercilik ilkesiyle görev yapan tüm değerli basın emekçilerini tebrik ediyorum. Basın emekçilerinin daha iyi çalışma koşullarına sahip oldukları ve emeklerinin karşılığını alabildikleri 24 Temmuz'lara ulaşabilmelerini diliyorum"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:12 Kaynak: Bültenler
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