Son Dakika Haberleri: Başaran Ulusoy'un girişimleriyle booking.com'a haksız rekabet kararı
Son Dakika Güncel Başaran Ulusoy'un girişimleriyle booking.com'a haksız rekabet kararı

Başaran Ulusoy'un girişimleriyle booking.com'a haksız rekabet kararı

2 saat önce

Eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'un girişimleriyle açılan davada mahkeme booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

Başaran Ulusoy'un girişimleriyle booking.com'a haksız rekabet kararı, System.String[]

Başaran Ulusoy'un, TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyleyaptığı girişimler sonucunda 2017 yılında online rezervasyon portalı booking.com Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, booking.com'un haksız rekabet oluşturduğunu belirtti. Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.

TÜRSAB eski Başkanı Başaran Ulusoy, mahkeme kararıyla ilgili olarak "Adalet yerini buldu. Müşteriyi yanıltıp haksız rekabet yaratıyorlardı ve devamlı komisyon artırıyorlardı. Biz davamızda haklıydık. Onlar vergi ödemiyor ama biz vergi ödüyoruz. Sürekli komisyon artırıp otelleri baskı altına alıyorlardı, biz oda bulamıyorduk" dedi. Rekabet Kurulu'nun da aynı gerekçelerle daha önceden 2.5 milyon lira ceza verdiğini vurgulayarak, "Gelsinler, şirketlerini kursunlar, eşit şartlarda mücadele etsinler, diyecek bir şeyimiz yok. Booking.com'a karşı olan bir kurum değiliz. Ama bizim arkadaşlarımızın eşit şartlarda çalışabileceği, eşit şart mücadele edebileceği, haksız rekabeti ortadan kaldıran davranışların olması lazım" diye konuştu.

ulusoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:56 Kaynak: Bültenler
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