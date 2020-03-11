Başaranspor şampiyonluğu Başkan Hürriyet'le kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başaranspor şampiyonluğu Başkan Hürriyet'le kutladı - Son Dakika Spor

Başaranspor şampiyonluğu Başkan Hürriyet'le kutladı

6 saat önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Süper Amatör Lig'e çıkan İzmit Bekirpaşa Başaranspor Kulübünün şampiyonluk kupasını, yönetici ve futbolcularla birlikte kaldırdı.

Başaranspor şampiyonluğu Başkan Hürriyet'le kutladı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Süper Amatör Lig'e çıkan İzmit Bekirpaşa Başaran spor Kulübünün şampiyonluk kupasını, yönetici ve futbolcularla birlikte kaldırdı.


Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen İzmit Bekirpaşa Başaranspor Kulübü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i konuk etti. Ziyarette Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü ve meclis üyesi Süleyman Şen, meclis üyesi Yaşar Kardaş, Spor Müdürü Mithat Ağa, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, İzmit Bekirpaşa Başaranspor Kulübü Başkanı Mustafa Küçük, kulüp yöneticileri ve futbolcular yer aldı.


Beklenen şampiyonluğu gururla kutladıklarını ifade eden İzmit Bekirpaşa Başaranspor Kulübü Başkanı Mustafa Küçük, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet ve ekibine desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu. KASKF Başkanı Murat Aydın ise spora ve sporculara her zaman destek verilmesi gerektiğini belirterek Başkan Hürriyet'e amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. Güzel başarıları kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Hürriyet ise, "Amatör spor kulüpleri, gençlerimize sahip çıkma, onları kötü alışkanlıklardan koruma, eğitimlerine, bedensel ve kişisel gelişimlerine katkı sunma noktasında hepimiz için çok kıymetli. Amatör spor kulüplerinin, özellikle kendi mahallelerinde yetişen gençlerimizin geleceğine çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu başarıdan hem mahallem adına hem de İzmit adına onur duydum, gurur duydum. Başarılarınız daim olsun" dedi.


'O Kupa İzmit'e gelecek' sloganını hatırlatan Başkan Hürriyet, "Bizim sloganımız bu dönem 'O kupa İzmit'e gelecek' idi. Kim kupayı getiriyorsa onun yanındayız. Ben bu anlamda destek veren herkese teşekkür ederken, 2 yıl önce aramızdan ayrılan ve bu başarıya büyük katkısı olan eski kulüp başkanımız Ercan Deşat'ı da saygıyla, rahmetle anıyorum. Biz de elimizden gelen ne varsa, spor müdürlüğümüz ile belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü gençleri önemsiyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet, şampiyonluk kupasını kulüp yönetimi ve geleceğin yıldız futbolcuları ile birlikte kaldırdı. - KOCAELİ

Hürriyet, İzmit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı

Son Dakika Haberleri
18:38 UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...
18:36 Kopenhag, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı
18:35 Dursun Özbek: "'Dursun Özbek hisseleri sattı' sloganını söyleyebilmek için bunu yaptılar"
18:34 Sivasspor'da futbolculara "koronavirüs" nedeniyle yurt dışı yasağı
18:31 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi 'korona' önlemi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:38:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başaranspor şampiyonluğu Başkan Hürriyet'le kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]