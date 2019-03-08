Son Dakika Haberleri: Başarı Altınla Ödüllendirildi

Başarı Altınla Ödüllendirildi

1 saat önce

Kazandığı başarılarla Bayburt'a büyük onur yaşatan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa ile Dünya Şampiyonası Milli takım elemelerinden madalyalarla döndü.

Başarı Altınla Ödüllendirildi, System.String[]
Kazandığı başarılarla Bayburt'a büyük onur yaşatan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa ile Dünya Şampiyonası Milli takım elemelerinden madalyalarla döndü.

Başarılı geçen şampiyonanın ardından Bayburt'a dönen demir bilekleri Belediye Başkanı Mete Memiş karşıladı. Şampiyonlarla hatıra fotoğrafı çektiren Memiş onları tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Sporcuların şampiyonada ve elemelerde aldığı dereceler ise şöyle:

Genç Erkekler:

80 kiloda Berkan Karakaşoğlu sağ ve sol kol altın

65 kiloda Durucan Çakmak sağ ve sol kol 1 altın 1 gümüş

70 kiloda Furkan İpek sol kolda 1 altın

85 kg da Cabir Çelik sağ ve sol kolda 2 gümüş

70 kiloda Bayram Karakaşoğlu sağ kolda 3 bronz

Büyük Erkekler :

100 kiloda Tuncay Başaran sağ ve sol kolda 2 Altın

85 kiloda Vedat Bozbey sol kol altın, sağ kol gümüş

85 kiloda Cabir Çelik sol kol gümüş

80 kiloda Berkan Karakaşoğlu sağ ve sol kolda 2 gümüş

65 kiloda Durucan Çakmak sağ kolda 1 gümüş

Genç Bayanlarda:

70 kiloda Azra Sarı sol kol altın sağ kol gümüş,

70 kiloda Nuriye Yaşar sağ kol 3 bronz

Master Usta Erkeklerde:

100 kiloda Tuncay Başaran sağ ve sol kolda Türkiye Şampiyonu

Genç Erkeklerde: 4 Altın, 3 gümüş, 1 tane bronz

Takım halinde genç erkeklerde Türkiye İkinciliği Büyük Erkeklerde: 3 Altın, 5 gümüş, Takım halinde büyük erkeklerde Türkiye ikinciliği. Genç Bayanlarda: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

Avrupa, Antalya, Türkiye, Bayburt, Güncel
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