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Başarı belgesi aldılar

48 dakika önce

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi Anafor Tiyatro Topluluğu, 'tiyatrosuz çocuk ve yetişkin kalmasın' diyerek çıktıkları yolda toplam 20 oyun sergiledi.

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Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi Anafor Tiyatro Topluluğu, 'tiyatrosuz çocuk ve yetişkin kalmasın' diyerek çıktıkları yolda toplam 20 oyun sergiledi.


Topluluk, toplamda 892 çocuk ve bin 558 yetişkini tiyatro ile tanıştı. Bu başarılarından dolayı, yönetici ve oyunculara Üstün Başarı Belgesi verildi. Törende konuşan Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam; "Çocuklarımız ve hocamız, güzel işler başardı. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor alanında Avrupa da derece aldık, müzik alanında ise ülke içinde ses getirmeye devam ediyoruz. Tiyatro ile bu bütün başarılara yeni birini daha ekledik, Allah'ın izniyle daha iyi işler başaracağız. Hocama ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Bu projenin en çok içi ısıtan yanı ise, tamamen ücretsiz olmasıydı. Mert Testere ücretli öğretmen olarak çalışmasına rağmen bu projeyi hayata geçirdi. Öğrencileri ise hiç bir maddi beklenti içinde olmadan onunla birlikte köy köy, şehir şehir gezdi. Dünyada iyi şeyler var olmaya devam ediyor, yolunuz açık olsun çocuklar" dedi. - BİLECİK

Bozüyük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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