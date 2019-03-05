Son Dakika Haberleri: Başarı İçin Çalışmanın Yanında Ahlak da Gerekli"

Başarı İçin Çalışmanın Yanında Ahlak da Gerekli"

1 saat önce

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, öğrencilere başarılı olmaları için çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Başarılı olmak için çok çalışmanın yanında ahlak da gerekli." dedi.

Başarı İçin Çalışmanın Yanında Ahlak da Gerekli
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, öğrencilere başarılı olmaları için çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Başarılı olmak için çok çalışmanın yanında ahlak da gerekli." dedi.

Çolak, Mecitözü İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde "Çalışmanın önemi ve ahlaklı olmak" konulu sunum yaptı.

Her insanın başarılı olabilmesi için çok çalışması gerektiğini, çalışmadan bir şeyleri başarmanın imkansız olduğunu belirten Çolak, öğrencilerin de başarı için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Başarı için çalışmanın da tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Çolak, "Başarılı olmak için çok çalışmanın yanında ahlak da gerekli. Ahlaklı bir nesil başarılı olacağına inancım tam." diye konuştu.

Okul müdürü Ahmet Peker de konferansa katılımından dolayı Çolak'a çiçek takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Mecitözü, Abdullah Çolak, Hitit Üniversitesi, Güncel
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