Başarı için güzellik şart mı? Çiçek Dilligil açıkladı

Başarılı oyuncu Çiçek Dilligil, "Başarı için güzellik şart mı? Oyunculukta başarı için olmazsa olmaz kriteriniz nedir?" sorusuna "Asla güzellik şart değil. Zaten güzellik çok göreceli bir kavram. Başarı için benim mesleğimde çok çalışmak zaman zaman fedakarlıkta bulunmak, yenilemek, dünyaya çok açık olmak, zeki olmak, duygularınızı iyi dinlemek ama duygularınızı dinlerken aklınızla birlikte hareket edebilmek gerek.

'ÇOK ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR'

Yani enstrümanınız bedeninizle beraber zihninizi hep ortada tutmanız gerekiyor. Ne sadece yüzde 100 duygu, ne sadece yüzde 100 akıl bütün bunların harmanlandığı ve çok çok çok çalışılması gereken bir meslek" diye cevap verdi.



