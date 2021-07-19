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Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı - Son Dakika

Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı

19.07.2021 12:17

Geçtiğimiz yıllarda KPSS'ye yetişmek için sınav yerine koşarken giriş kapısına geldiği esnada yere düşen Yasemin Demir, sosyal medyada gündem olmuştu. Yere düşmesine rağmen pes etmeyip sınava girmeyi başaran ve şu an edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Demir, o anları anlattı. Çok zor süreçler yaşadığını belirten Demir, "3 kilometrelik yolu koşmak zorunda kaldım. Sınav kapısına da gelince hem heyecan hem de yorgunluktan bir anda yere yığıldım. İçeriye sürünerek girmek zorunda kaldım" dedi.

2018 yılında yapılan KPSS'de sınava gireceği okula vaktinde yetişmek için Ordu'dan Samsun'a doğru yola çıkan Yasemin Demir, yolda karşılaştığı sorunlar nedeniyle sınav yerine geç kalacağını düşündü. Uzun bir süre boyunca çok fazla çalışarak emek verdiği sınava yetişemeyeceğini düşünen Demir, yaşadığı stresle okul kapısı önünde sınava geç kaldığını sandı. Yaşadığı kaygı ve yorgunluk sonrası yere kapaklanan Yasemin Demir, çevredekilerin "Sınava geç kalmadın" telkinlerini bile duymamıştı. Kısa sürede kendini toparlayarak sınav salonuna vaktinde yetişen Demir, azminin karşılığını alarak sınavda başarılı oldu ve öğretmen olarak göreve başladı.

GÖRÜNTÜLER YÜZÜNDEN ALAY KONUSU OLDU

Şu an Şanlıurfa Viranşehir'de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmakta olan Yasemin Demir, Pendik'te ziyaretine geldiği ailesinin yanında, yaşadığı kaygı dolu o günü anlattı. Sosyal medyada yayılan görüntüleri nedeniyle alay konusu olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirten Yasemin Demir'in bu süreçte en büyük destekçileri ise öğrencileri oldu.

Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı

"İÇERİYE SÜRÜNEREK GİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi sonrası zor günler yaşadığını belirten Yasemin Demir, "O gün aslında her şey sıradan başlamıştı. Sınav için yola çıkmıştım fakat aynı gün, aynı güzergahta bisiklet turu varmış. Sınav günü olunca trafik yoğunluğu da oluştu. Ben sınav yerime 3 kilometre kalınca yetişemeyeceğim korkusuyla arabadan inerek 3 kilometrelik yolu koşmak zorunda kaldım. Sınav kapısına da gelince hem heyecan hem de yorgunluktan bir anda yere yığıldım. İçeriye sürünerek girmek zorunda kaldım" dedi.

Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı

"EMEĞİN ŞOVU OLMAZ"

Şu sıralar Şanlıurfa'daki bir lisede edebiyat öğretmenliği yapan Demir, "Video sosyal medyaya düşünce insanlar benim şov olsun diye öyle yaptığımı söylediler. Halbuki öyle bir amacım kesinlikle yoktu. Hali hazırda KPSS için 3 yıldır hazırlanıyordum. Bölümüm edebiyattı, oldukça zor bir alandı. O telaşımın nedeni vermiş olduğum emeklerimdi. Emeğin şovu olmaz bence. Öğrencilerimin birçoğunun aslında bu olaydan haberi yoktu. Son paylaşımlarla birlikte onlar da öğrendi ve bana destek oldular. Ben artık yapılan eleştirileri ciddiye almıyorum. Beni eleştiren insanlar umarım bir gün emeğin önemini ve emek vermeden bir şeylerin olmayacağını kavrarlar" diye konuştu.

Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı

Yasemin Demir, Samsun, Ordu, KPSS, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı - Son Dakika


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