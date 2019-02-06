Başarı Koleji'nden 'Winter Show' İngilizce Drama!
2 dakika önce
Başarı Koleji 4.sınıf öğrencileri İngilizce Öğretmenleri Valentina Oruç yönetiminde muhteşem bir İngilizce drama gösterisi sergilediler.
Başarı Koleji veli, öğretmen ve öğrencilerin izleyici olduğu İngilizce Drama gösterisinde öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı. İngilizce şarkı, dans ve skeçlerle hazırlanan eğlenceli program izleyicilerden tam not aldı.
4.sınıf öğrencileri İngilizce derslerinde öğrendikleri İngilizce kalıpları ve kelime dağarcıklarını kullanarak hazırladıkları gösteri ile dil yeteneklerini sergilediler ve büyük ilgi gördüler.
Birbirinden renkli görüntülerle izleyenleri büyüleyen gösteri sonunda veliler, çocuklarını sahnede izlemenin mutluluğu ile öğretmenleri tebrik ettiler.
Okul öncesinden başlayarak İngilizce öğretimine büyük önem verdiklerini belirten Başarı Koleji İlkokul Müdürü Ali İbrahim Öz, "Çocuklarımız İngilizce bilgilerinin yanı sıra kendilerine olan özgüvenleriyle neler başarabileceklerini gösterdiler. Böylesine güzel çocuklar yetiştirdiğiniz için siz velilerimizi ve bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:57 Kaynak: Bültenler
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