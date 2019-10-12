Son Dakika Haberleri: "Başarı sırası şartı olumlu bir adım"
Son Dakika Güncel 'Başarı sırası şartı olumlu bir adım'

"Başarı sırası şartı olumlu bir adım"

1 saat önce

Türk Eczacıları Birliğince, "Eczacılık fakültelerine girişte yıllardan beri talep ettiğimiz başarı sırası şartının konunun muhataplarında karşılık bulmasını ve resmileşmesini olumlu bir adım olarak görüyoruz.

Türk Eczacıları Birliğince, "Eczacılık fakültelerine girişte yıllardan beri talep ettiğimiz başarı sırası şartının konunun muhataplarında karşılık bulmasını ve resmileşmesini olumlu bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Türk Eczacıları Birliğinden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eczacılık fakültelerine girişte "başarı sırası şartı" getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, alınan kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Türk Eczacıları Birliği olarak eczacılık fakültelerine girişte yıllardan beri talep ettiğimiz başarı sırası şartının konunun muhataplarında karşılık bulmasını ve resmileşmesini olumlu bir adım olarak görüyoruz." ifadesine yer verildi.

"Başarı sırası şartı 60 bine çekilmeli"

Yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması ve mevcut kontenjanların azaltılması tavsiyesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretim elemanı eksik ve altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmayan eczacılık fakülteleri kapatılmalıdır. Eczacılık kontenjanları belirlenirken sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. 100 bin olarak belirlenen başarı sırası şartı 60 bine çekilmelidir. Yurt dışından alınan diplomaların denklik şartı yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir."

Açıklamada, YÖK'ün attığı olumlu adımların sürdürüleceğine, eczacılık eğitimi ve istihdamına ilişkin sorunların paydaşlarla iş birliği halinde ortadan kaldırılacağına yönelik inancın tam olduğu vurgulandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı paylaşımı yapan Cenk Şahin için Almanya'da skandal karar
Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:48:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Başarı sırası şartı olumlu bir adım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]