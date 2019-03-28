Başarı Uzmanı Mümin Sekman: Türkiye Ekonomi, İnsani Gelişmişlik ve Eğitimde Vasatlar Liginde

Yazar, kişisel gelişim ve başarı uzmanı Mümin Sekman, euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk oldu. Türkiye'nin ekonomi, insani gelişmişlik ve eğitimde vasatlar liginde olduğunu savunan Sekman'a göre insan ömrü uzadıkça başarı kriterleri de değişecek.

Yazar, kişisel gelişim ve başarı uzmanı Mümin Sekman birçok araştırma sonucunun Türkiye'nin rekabet endeksi, ekonomi, insani gelişmişlik ve eğitimde vasatlar liginde olduğunu ortaya koyduğunu savunuyor. Sekman'a göre, insan ömrü uzadıkça başarı kriterleri de değişecek. Başarı için bireylerin bugün için yapmakta olduğu 3 kritik seçim: İş, eş ve yaşanacak şehir. Fakat gelecekte bu böyle olmayacak. Mümin Sekman, euronews Türkçe'nin RÖP programında Tuluhan Tekelioğlu'nun Türkiye'de bireysel ve toplumsal başarı ve mutluluk üzerine sorularını yanıtladı.



"Toplumları başarı kültürlerine göre 'kollektivist ve bireyci' diye ikiye ayırıyoruz." diyen Sekman, "Türk insanının ilginç bir tarafı var; bir yandan Türk genlerinden dolayı bireyci ama İslam dininden dolayı daha kolektivist bir yapı öne çıkıyor." diyor. Kolektivist başarı kültürünün baskın olduğu Türkiye'de uyum sağlamanın başarı kriteri olarak görüldüğünü vurgulayan Sekman, bu sebeple tektipleşen toplumda yaratıcı başarıların azaldığına dikkat çekiyor.



"Vasatlık Türkiye'nin talihsiz bir saplantısına dönüştü" Türkiye'nin diğer ülkelere oranla başarı durumunu da değerlendiren yazar, başarılı, başarısız ve vasat olarak üçe ayırdığı ülkelerde, Türkiye'nin eğitim ve ekonomi gibi konularda ortalama bir seviyede olduğunu, bu nedenle yeni bir başarı zihniyetinin gerekliliğini vurguluyor. Türkiye'de ilişki merkezli başarının, iş merkezli başarılara göre daha ön planda olduğunu belirten Sekman, "İlişkiler üzerinden hayata tutunma eğilimi, işini iyi yaparak bir yerlere gelme eğiliminden daha baskın" diyerek bu algının bireysel ve toplumsal başarıları azalttığını söylüyor.



"Dış görünüş lider seçimlerinde önemli bir etken olabiliyor" Mümin Sekman, yaklaşan yerel seçimlerde adayların dış görünüşü ve imajlarının da önemini vurguluyor. "Görünüşü seçmezsek bile, bu ciddi bir etki oluşturabiliyor" diyen Sekman, çocuklar üzerinde uygulanan bir deneyi şöyle anlatıyor:



"Farklı ülkelerde, adayları hiç tanımayan çocuklara, iki adayın vesikalık fotoğraflarını gösterin. Issız bir adadan hangi kaptanın onları kurtarmasını istediklerini sorduğunuzda alacağınız cevap, yüzde 75 80 oranında seçim sonuçları ile tutarlılık gösteriyor." Başarı uzmanı Mümin Sekman başka neler mi söylüyor? Söyleşimizin tamamını RÖP videosunda izleyebilirsiniz.

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