Başarı Uzmanı Mümin Sekman: Türkiye Ekonomi, İnsani Gelişmişlik ve Eğitimde Vasatlar Liginde
52 dakika önce
Yazar, kişisel gelişim ve başarı uzmanı Mümin Sekman, euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk oldu.
Yazar, kişisel gelişim ve başarı uzmanı Mümin Sekman
, euronews Türkçe'nin RÖP programına konuk oldu. Türkiye
'nin ekonomi, insani gelişmişlik ve eğitimde vasatlar liginde olduğunu savunan Sekman'a göre insan ömrü uzadıkça başarı kriterleri de değişecek. …
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:26 Kaynak: Youtube
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