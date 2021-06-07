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Başarıları ile sık sık adından söz ettiren SİHA'lar Yunan basınında: Sessiz ölüm makineleri - Son Dakika

Başarıları ile sık sık adından söz ettiren SİHA'lar Yunan basınında: Sessiz ölüm makineleri

07.06.2021 11:32

Tüm dünyada başarıları sık sık gündeme gelen SİHA'lar bu kez de Yunan basınında manşete geldi. Son olarak Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın hezimete uğratılmasında büyük rolü olduğu belirtilen SİHA'lar, haberde "Sessiz ölüm makineleri" olarak nitelendirildi.

Türkiye'de üretilen ve birçok noktada üstlendiği kritik görevleri başarıyla tamamlayan SİHA'lar, diğer ülkeleri işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

SAVAŞ KAZANDIRAN GÜÇ

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, şu anda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan ile yaptığı Dağlık Karabağ savaşında, zaferin önemli bir parçası Türk SİHA'larına atfedilmişti.

"SESSİZ ÖLÜM MAKİNELERİ"

Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet satın almak için Ankara ile anlaşma imzaladı. Gelişmeler üzerine Yunan basınında, "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yer aldı.

Dosta güven düşmana korku! Başarıları ile adından söz ettiren SİHA'lar Yunan manşetlerinde: Sessiz ölüm makineleri

"SİHA'LAR YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANILIR MI" SORUSU GÜNDEMDE

National Herald'ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek, "Ancak SİHA'lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik." ifadesine yer verildi.

Haberde; tankları, roketatarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği anımsatılan SİHA'ların Türkiye'de üretildiği belirtilerek, insansız araçlar için "Ucuz ve ölümcül" tanımlaması yapıldı. Bayraktar TB2'nin diğer ülkelerin ordularına satışının yapıldığı hatırlatılan haberde, "Bu teknolojinin NATO'nun altını oyup oymayacağına dair endişeler var." denildi.

Öte yandan, Yunanistan'ın askeri alanda Fransa'dan fırkateynler ve savaş uçakları alarak uluslararası ittifaklar kurduğu, ABD'den F-35 savaş uçaklarına da talip olduğu aktarıldı. Tüm bu girişimlerin, Türkiye'nin SİHA'larına karşılık yapılıp yapılmadığının ise bilinmediği kaydedildi.

Başarıları ile sık sık adından söz ettiren SİHA'lar Yunan basınında: Sessiz ölüm makineleri

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Türkiye, Yunan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başarıları ile sık sık adından söz ettiren SİHA'lar Yunan basınında: Sessiz ölüm makineleri - Son Dakika Ekonomi


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