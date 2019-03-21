Başarılarını Kaymakam Öner ile Paylaştılar

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Balıkesir genelinde ilçedeki sportif faaliyetler kapsamında Yıldız Erkek Futbol Liginde Balıkesir birincisi olan öğrencileri kabul etti.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Balıkesir genelinde ilçedeki sportif faaliyetler kapsamında Yıldız Erkek Futbol Liginde Balıkesir birincisi olan öğrencileri kabul etti. Körfez birinciliğinin ardından il genelinde 59 okulun katılımıyla yapılan futbol turnuvalarında il birinciliğini kazanan Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokul Yıldız Erkek Futbol takımı ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Öner, başarılı sporcuları teker teker kutladı.



Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokulu futbol takımı, il genelinde elde ettiği başarının ardından 2-7 Nisan tarihlerinde Yalova'da yapılacak bölge maçlarında Balıkesir'i temsil edecek. Şampiyonların mutluluğuna ortak olan Kaymakam Öner, "İlçemiz öğrencilerinin sporun her branşında kazandığı başarıların sevincini yaşıyoruz. Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi desteğiyle gençlerimizin il ve ülke çapında elde ettiği başarıların devamının geleceğine inanıyorum. Şampiyon öğrencilerimizi ve Üzerlerinde emeği olan öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum." dedi. - BALIKESİR

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