Başarılarını Turgay Erdem ile paylaştılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başarılarını Turgay Erdem ile paylaştılar - Son Dakika

Başarılarını Turgay Erdem ile paylaştılar

6 saat önce

İzmir'de düzenlenen Rahvan At Yarışları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Haskaya'nın sahibi Mustafa Dinçbaş, kupasıyla birlikte Başkan Turgay Erdem'i ziyaret ederek sevincini paylaştı.

Başarılarını Turgay Erdem ile paylaştılar, System.String[]

İzmir'de düzenlenen Rahvan At Yarışları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Haskaya'nın sahibi Mustafa Dinçbaş, kupasıyla birlikte Başkan Turgay Erdem'i ziyaret ederek sevincini paylaştı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Rahvan At Yarışları Şampiyonu olan Haskaya'nın sahibi Mustafa Dinçbaş ve Yeşil Bursa Rahvan Binicilik Kulübü üyelerini makamında ağırladı. İzmir Şirinyer'de düzenlenen yarışlarda 'Baş' kategorisinde jokey Ahmet Gökçe ile ipi göğüsleyen Haskaya'nın sahibi Mustafa Dinçbaş, elde ettikleri başarıyı Nilüfer ve Bursa'ya armağan etti. Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Mustafa Dinçbaş ve beraberindekiler, gelecek yıl yapılacak olan Rahvan yarışları için de fikir alışverişinde bulundu.


Ziyaret ve elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Turgay Erdem, verilen desteklerin maksadına ulaşmasının kendisini daha fazla mutlu ettiğini belirtti. Erdem, kökleri uzun yıllara dayanan ata sporunun gelecek nesillere aktarılması için gereken desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaret sonunda Başkan Turgay Erdem, Mustafa Dinçbaş ve ekibine teşekkür plaketi verdi. - BURSA

Turgay Erdem, Türkiye, Bursa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Türkiye, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sağlar bir noktaya geldi
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:00 Spor abdurrahim albayrak ne olduğunu anlamadık - Son Dakika
23:59 "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
23:59 Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
23:56 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:56 Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:02:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarılarını Turgay Erdem ile paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]