Başarılı akademisyenler ödüllendirildi
2 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan 'Akademik Başarı Teşvik Ödül Töreni'nin ikincisinde 2017 yılında üniversitenin en başarılı akademisyenleri, bölümleri ve fakülteleri ödüllendirildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan 'Akademik Başarı Teşvik Ödül Töreni'nin ikincisinde 2017 yılında üniversitenin en başarılı akademisyenleri, bölümleri ve fakülteleri ödüllendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:20
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