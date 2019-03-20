Son Dakika Haberleri: Başarılı akademisyenler ödüllendirildi

Başarılı akademisyenler ödüllendirildi

2 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan 'Akademik Başarı Teşvik Ödül Töreni'nin ikincisinde 2017 yılında üniversitenin en başarılı akademisyenleri, bölümleri ve fakülteleri ödüllendirildi.

Başarılı akademisyenler ödüllendirildi, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan 'Akademik Başarı Teşvik Ödül Töreni'nin ikincisinde 2017 yılında üniversitenin en başarılı akademisyenleri, bölümleri ve fakülteleri ödüllendirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:20 

Ekonomi
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