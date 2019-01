Başarılı Antrenör İşin Sırrını Açıkladı

Bilecik 1. Amatör Lig'in ilk haftasına 12'de 12 yaparak lider kapatan 1308 Osmaneli Belediyespor'un antrenörü Sedat Memiş, işin sırrını sistemin doğru kurulması olduğunu söyledi.

Bilecik 1. Amatör Lig 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısını gelirken oynadığı 12 maçta 12 yaparak 36 puan toplayan 1308 Osmaneli Belediyespor ilk yarıyı namağlup bitirdi. Geçen sezonda oynadıkları 26 maçta 25 maçı galip 1 maçı mağlup bitirdiklerini anlatan 1308 Osmaneli Belediyespor'un antrenörü Sedat Memiş, "Başarının sırrı bir sistemin doğru kurulması. Sistemin içinde başta Belediye Başkanımız Münür Şahin'in bize sağladığı çalışma, güven ortamı ondan sonra bizim istikrarlı bir teknik bir kadromuzun olmasıdır. Aynı zamanda teknik kadromuzla aynı dili konuşuyor olmamız. Oyuncularımıza futbolun temel prensiplerini aynı dilde anlatmamız ve yılmadan çalışmamız. İlk günden itibaren istikrarlı bir şekilde çalışıyoruz. Çalışıp üretmeye çalışıyoruz. Her antrenmanda, her oynadığımız maçtan sonra oyuncudaki gelişimi fiziksel olarak, taktiksel olarak, psikolojik olarak ve davranış olarak ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bunların da takipçisi oluyoruz. Dolayısıyla belli bir zaman geçtikten sonra gençler ne verirseniz onu alıyorlar. Zaman, zaman defalarca düzeltmeler yapıyorsun ama sonunda beceri kazanım yerleşiyor. Sonra da sonuç ortaya çıkıyor. Biz her oyuncudan kendi kabiliyeti ve becerisi doğrultusunda oynadığı mevkinin sorumluluklarını istiyoruz" dedi.



"İlk yarıyı yüzde 100 başarı elde ettik"



Ligi ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısından da istikrarlı bir şekilde 24'de 24 yapmak istediklerini anlatan Memiş, "Lig ilk yarısı bizim 36 puanın 36'sını alarak yüzde yüz başarı sağladık. Bizim takım için geçmiş zamanlarda da bu ve benzeri sonuçlar olduğundan dolayı çok büyük olarak kabul etmiyoruz. Geçen senede 26'da 25 yapmıştık. Bir önceki sene bir mağlubiyet bir beraberlikle tamamlamıştık. Bu 1308 Osmaneli Belediye Spor'un 2015 yılından beri kurulmuş bir sistemin, bir istikrarın sonucu olarak gelen bir başarı. Sadece benim ve oyuncuların değil bütün Osmaneli de yaşayan camianın başarısı olarak değerlendiriyoruz. Ligin ilk yarısı bizim açımızdan çok iyi geçti. Diğer takımlar da aslında bir beklenti yoktu. Ama ligin bu sene kalitesi aslında iyi. Bizi takip eden takımlar var. Bu takımların haricinde 10 ile 3'üncü sıradaki takımlar arasında ciddi bir puan olarak yakınlık var dikkat ederseniz. Başında ve sonundaki takımlarda sadece puan kopukluk görünüyor. Aslında lig çok dengeli bir lig. Bizim ikin ligin ilk yarısında bazı kritik maçlar vardı. Bunlardan Bayırköyspor maçını 3-2 kazandık, Bilecikspor maçının ilk yarısını 1-0 geride kapatmamıza rağmen ikinci yarı oyuncuları çok farklı bir strateji ile oyunun altından 4-1'lik bir skorla kalktılar. Artık bizde deneyimli oyuncu kadrosu, istikrarlı bir yönetim kadrosu olduğu için bir sistem bütünlüğünün ürününü yaşıyoruz bana göre. Bu da oyunculara olumlu etki yapıyor. Bu takımın arkasında bir de ciddi bir taraftar kitlesi var. Onlara da bizlere maçlarda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"Hem başarı elde etmeye çalışırken hem de oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz"



1308 Osmaneli Belediyespor'un antrenörü Sedat Memiş, sezon başlında ligdeki diğer bazı takımların önemli transferler yaptığını değinerek, "Ama futbolda bazen istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Sonuç ve skor oyununuza bağlı da gelişmeyebilir. Tabi devamlılık esastır, tekrar esastır. Biz bu şekilde yıllardır aynı şeyleri tekrar ederek, aynı şeyleri oyuncularımıza aktararak belirli bir seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Bizim genç takımlarımızda da aynı sistem ve düzen içerisinde çalışıyor antrenör arkadaşlarımız. Oyuncularımız da yukarıya geldiğinde oynayacakları yer ile ilgili taktiksel açıdan önemli bir birikim ile geliyorlar. Artık orda biz fiziksel yönden oyunun hızı yönünden daha çabuk düşünmeleri, daha çabuk hareket etmeleri noktasında çalışmaları yürütüp uyum süreçlerini çok kısa zamana indirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. Oyuncu kazandırmaya çalışıyoruz. Bunları tabi ikisini beraber yürütmek zaman, zaman güçlük sağlıyor bize. Çünkü kaybetme gibi bir şansınız yok, bir hedefiniz var. Aynı zamanda da aşağıda çok genç takımlardan gelen çok önemli yeteneklere sahip genç çocuklar var. Öğrenmeye çok açıklar. Her gün bir aşama kaydediyorlar. Onlara maçlarda şans vermeye çalışıyoruz. Bu noktada da birçok yönden oyuncu hacmini genişletmeye çalışıyoruz. Geldiğim günden bu güne herhangi bir mevkideki oyuncuya mahkum olmaz. Biz de sistem hangi oyuncu oynaması gerekiyorsa o oyuncuyu oynatırız. Bireysel farklılıkları göze alırız. Bu şekilde de kazanmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da elinden geleni yapıyorlar. Çok ciddi bir aileyiz. Birbirimize güven duygumuz had safhada. Bizim başarımızın en önemli faktörleri bunlar diye düşünüyorum" dedi.



"En yakın rakibimizden 8 puan öndeyiz"



1308 Osmaneli Belediyespor'un antrenörü Sedat Memiş, ligin ilk yarısında en yakın rakibi Bayırköyspor 8, Bilecikspor'un 9 puan önünde olduklarını söyledi. Bu sonuç kendileri için kesin şampiyon oldukları ifadesi taşımadığı anlatan Memiş sözlerine şöyle devam etti;



"Ortada kazanılmamış 36 puan var. Bunun biz 29'unu aldığımızda şampiyon oluyoruz. Yani 12 maçın en az 10'unu almamız gerekiyor. Bizim takımın da bu gücü var. Biz 12'de 12 yapmak istiyoruz. Ama tabi bu futbol. Çok ciddi rakiplerimiz var. İkinci hafta Bayırköy'de maçımız var. O maça hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlk hafta Gölpazarı Belediyespor ile oynayacağız ve bu takımın 17 puanı var. Önemli bir takım bence. Çok etkili oyuncuları var. Sonra Bayırköy ile oynayacağız. Kazanmadan hiçbir şey garanti olmuyor. Bizim takım da matematiksel olarak kazanmayı garantilemediğimiz sürece şampiyon olduk demeyeceğiz. Bizim bütün takımın felsefesi budur. Biz her maçı ayrı, ayrı değerlendiririz."



"Transfer için önümüzde uzun bir zaman var"



Devre arasında takıma takviye yapmak için önlerinde uzun bir süre olduğunu aktaran Memiş, "Bir takım eksiklerimiz, fazlalıklarımız yada daha güçlendireceğimiz yerler olduğu noktasında değerlendirmelerimiz tabi ki var. Bununla ilgili yönetim kurulu ile ilgili bir karar veririz. Transfer yapmayıp önümüzdeki geçen yıl izlediğimiz yolu izlersek çok özverili çok karakterli oyunculardan kurulu. Onlarda bu maçın üstesinden gelebilirler diye düşünüyorum. Sonuç ne olursa olsun önce bizim için yarışmak önemli. Dürüstçe yarışmak önemli. Tabi bunlardan sonra kazanmayı isteyen bir takımız" dedi.



"Osmaneli'nde önemli bir futbol kültürü var"



Memiş, son olarak 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarlara seslenerek, "Osmaneli'nde önemli bir futbol kültürü var. Taraftarımız çok ciddi, futbolu çok iyi özümsemiş, çok iyi futbol seyircimiz var. Tabi zaman zaman bizi de takım tertibinde oyuncu tercihinde falan çok eleştirilerde de bulunuyorlar. Bunlar tabi ki olacak. Ama futbolu özümseyerek keyifle izleyen bir taraftar grubumuz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar bizim için çok önemli. Hoca, yönetim, kulüp hepsi birlikte futbola hizmet etmeye çalışıyoruz. Benim bütün taraftarlardan isteğim şu; biz bu gençleri sizler iyi futbol izlemeniz için önemli mesai, önemli zaman harcayarak hazırlamaya çalışıyoruz. Bu gençlerin hiç biri çirkin ve kötü tezahüratı hak etmiyor. Onların her zaman amacı sizlere iyi futbol seyrettirmek. Bütün takımların taraftarlarına bu düşüncede olup destekleyenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

