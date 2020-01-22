Başarılı atletlerden Gençlik Spor İl Müdürü Kayhan'a ziyaret

İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Yürüyüşünde derece yapan Malatyalı sporcular başarılarını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile paylaştılar.



,11 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan ve toplam 129 atletin yarıştığı Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonasında Malatyalı sporculardan Serhat Güngör U20 Türkiye Şampiyonu, Hamza Bayraktar U18 Türkiye Şampiyonu, Mehmet Güngör U16 Türkiye Şampiyonu, Özgür Topsakal ise U20 Türkiye İkincisi oldu. Başarılı sporcular Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret ettiler. Sporcuları ve antrenörleri Erdal Altuntaş ve Nihat Erim'i makamında ağırlayan İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan alınan bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayhan " Sporcularımız antrenörlerinin displinli ve özverili çalışmaları neticesinde yıllardır emek veriyorlar ve bu emeğinin karşılığınıda almaya da başladılar. Aldıkları bu başarılar bizleri oldukça memnun etti. Umarım Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da yaşar ve yaşatırlar bizlere. Sporcularımıza ve antrenörlerimize gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonasında yapmış oldukları derecelerden dolayı sporcularımız Serhat Güngör, Hamza Bayraktar, Mehmet Güngör, Özgür Topsakal antrenörleri Erdal Altuntaş, Nihat Erimi ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - MALATYA