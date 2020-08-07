Başarılı Badmintonculardan Başkan Güder'e ziyaret - Son Dakika

Başarılı Badmintonculardan Başkan Güder'e ziyaret

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birçok başarılara imza atan badminton antrenör ve sporcuları kabul etti.

Başarılı Badmintonculardan Başkan Güder'e ziyaret, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, birçok başarılara imza atan badminton antrenör ve sporcuları kabul etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, göstermiş oldukları başarılardan dolayı sporculara teşekkür etti.

Ziyarette Sporun ve sporcuların desteklenmesi adına 20 spor sahasının Battalgazi'ye yapılacağını belirten Başkan Güder, amaçlarının gençleri spora teşvik ederek gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.

Badmintoncu sporcular ve antrenörleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek başarıları hakkında bilgiler verdi. Malatya olarak Badminton sporunda başarılarıyla dikkatleri çeken badmintoncular, Türkiye birincilikleri ile birlikte bu sporun yaygınlaşmasında önemli bir görev üstlendiklerini ifade ettiler. Batminton Antrenörü Nazım Denizhan, çalışmaları hakkında bilgi verip, "Malatya da badminton da ileri aşamadayız. Malatya'da 17 tane Milli Sporcumuz var. Okulların da birinci ve ikinci olan öğrencilerimiz İnönü Üniversitesinin 1. Lig'e çıkmasında büyük emekleri oldu. Ana lig projemiz var. Biz geçtiğimiz 5 yılda hep ilk üç içerisinde yer aldık. Birinci sene üçüncü olduk, ikinci sene ikinci olduk, üçüncü sene ise Türkiye birincisi olduk. Ziyaretimizin amacı ise bu başarımızı sizlerle paylaşmaktır. Desteklerinden dolayı Osman Güder Başkanımız ve Battalgazi Belediyespor Başkanımız Hacı Ali Tankız Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Malatya'mız yapacağımız yatırımlarla şaha kalkacaktır"

Badminton takımın yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Teknik direktörümüze hocamıza Nazım Bey'e badminton spor dalında göstermiş olduğu başarıdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Spor kardeşlik demek, spor dostluk demek, spor ortak değerimiz demek. Malatya'mızdaki sporun ve sporcuların başarılarını arttırmak için biz yerel yöneticiler üzerimize düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek zorundayız. Gençlerimizin kötü alışkanlıklar yerine zamanlarını sporla geçirmeleri ise bizim en büyük hayallerimizin başında gelmektedir. Çalışmalarımızı daha çok gençlik üzerinde yoğunlaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gençlerimizin başarısı aynı zamanda Malatya'mızın başarısı olduğunu bilerek, buradan çıkan sporcularımızın uluslar arası arenada başarılı olmalarını sağlamak zorundayız. Bunu kent olarak sürekli el ele vererek başarabiliriz. Yöneticiler, gençler ve siz değerli hocalarımız el ele verirsek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ortak değerlerimizi korumak adına, barış ve kardeşliği tahsis etme adına ilimizde ilçemizde ülkemizde yapılan her türlü sportif etkinliğin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Nazım Denizhan Hocamın göstermiş olduğu üstün gayretler neticesinde Türkiye'de dereceye girdiler. Malatya'mız, Battalgazi'mizi hem ulusal ve uluslararası bazda temsil ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"20 spor sahası Battalgazi'ye kazandırılacak"

20 spor sahasının Battalgazi'ye kazandırılacağının da altını çizen Başkan Güder, "Gençlik ve Spor Bakanımız ile bir yıl öncesinde yapmış olduğumuz görüşmelerde Malatya'mızın ve Battalgazi'mizin özellikle spor alanları konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etmiştik. Birtakım taleplerimiz olmuştu. Başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sayıda ciddi rakamlarla spor aktivitelerin yapılabileceği spor sahalarını Battalgazi'mize Malatya'mıza kazandırma adına söz verdiler. Amacımız gençlerimizi spora yönlendirmek, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yetenekleri ile hem ulusal hem de uluslararası alanda kentimizi gündeme taşımak istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah 20 spor sahasını Battalgazi bölgemizde ki mahallelerimize kazandıracağız. Amacımız gençlerimizi daha fazla spora yönlendirmek. Bu konuda da hassasiyet gösteriyoruz. Gençlik merkezleri açıyoruz. Şuan 3 tane gençlik merkezi yapıyoruz. Amacımız gençliğimize geleceğimize sahip çıkmaktır. Türkiye olarak gençliğimize hakikaten vermiş olduğumuz emeğimizin karşılığını gördük görüyoruz. 15 Temmuz olayını yaşadığımızda gençlerimiz hep önde çakı gibi dik durdular. Asker gibi ülkelerini vatanlarını koruma adına canlarını siperhane ettiler. Tanklara uçaklara karşı. Böyle bir gençliğe sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kendi kültürüne, örfüne adetine bağlı gençliğin yetiştirilmesi ve bu konuda çaba sarf edilmesi çok önem arz ediyor. Spor da bunların bir tanesi. Tekrar hocama Malatya'mıza, Battalgazi'mize ve Ülkemize kazandırmış olduğu başarılardan dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başarılı Badmintonculardan Başkan Güder'e ziyaret - Son Dakika Spor
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