Başarılı bir ameliyat geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumu iyi
04.05.2021 11:12
Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında girdiği ikili mücadelede elmacık kemiği kırılan ve hastaneye kaldırılan Salih Uçan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi.
Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında girdiği ikili mücadelede elmacık kemiği kırılan ve hastaneye kaldırılan Salih Uçan'ın başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde ameliyata alınan deneyimli orta saha oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdi ve hastanede tedavisi sürüyor. 27 yaşındaki futbolcunun ne zaman taburcu olacağı ise yapılacak doktor kontrollerinden sonra netleşecek.
SEZONU KAPATTIKasımpaşa maçının henüz 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonrasında yüzünden sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde elmacık kemiğinde iki kırık tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun ligin kalan 3 haftasında da forma giymesi beklenmiyor.
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