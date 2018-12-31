Başarılı Bir Yılı Geride Bıraktık"

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Avrupa'nın yükselenen değeri olmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Avrupa'nın yükselenen değeri olmaya devam ettiklerini söyledi.



Karahan, yaptığı açıklamada, hokeyin 2018 yılını değerlendirerek, 2019 için ümitli olduklarını belirtti. Hokeyde başarı grafiğinin yükseldiğini anlatan Karakan, "Başarılı bir yılı geride bıraktık. Hokeyde Avrupa'nın yükselen değeri olmaya devam ediyoruz." dedi.



Yıl içinde farklı yaş kategorilerindeki takımların çok sayıda kupa kazandığını vurgulayan Karakan, şunları kaydetti:



"A Milli Kadın Takımı'mızın Slovenya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Klasman 3'te yaşadığı şampiyonluk ülkemizi onurlandırdı. Milli sporcularımızla yaşadığımız bu mutlu tablolara ek olarak, düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlardan tam not almamız neticesinde ülkemize 2019 yılında yeni ev sahiplikleri kazandırmak bizleri oldukça mutlu etti. 21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra Açık Alan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nın ev sahipliğimizde yapılacak olması daha önceki uluslararası organizasyonlarımızdan alnımızın akıyla çıktığımızın bir göstergesi oldu."



Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen ve federasyonun hayata geçirdiği "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor" projesiyle binlerce çocuğun hokeyle tanıştırıldığını dile getiren Karakan, "İnanıyorum ki geliştirdiğimiz bu proje ile Türkiye'de hokey, bir kabuk değişimine girecek ve daha büyük bir gelişim kaydedecektir. Sistematik bir şekilde büyümeye devam eden Türk hokeyi inanıyorum ki başarı basamaklarını bundan böyle daha da hızla tırmanacaktır." ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer alan 21 Yaş Kadın ve Erkek Milli Takımı'na 2019 yılında katılacakları Avrupa şampiyonalarında başarı dileyen Karakan, değerlendirmesini şöyle tamamladı:



"İlk ve orta öğretim okullarımızda hokeyin yaygınlaşması birinci önceliğimiz olacak. Artık dünyada söz sahibi olan Türk Hokeyi için 2019 yılında sponsor arayışımız devam edecek. Ülkemizin yüz akı, belki de en önemli global markası Türk Hava Yolları'nın, İrlanda Hokey Milli Takımına sponsor olmasından gurur duyarken, Avrupa'nın en iyi sekiz ülkesi arasında yer alan genç millilerimize de sponsor olması bizi ayrıca gururlandırır ve motive ederdi. Ancak daha önce yapmış olduğumuz görüşmelerde netice alamadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim vurguladığı yerli ve milli değerlere sahip çıkın çağrısı ve uyarısının tersine, yerli ve milli markamız THY'nin Türk Milli Hokey Takımı'na da azda olsa destek olmasını, o güzel logosunu, ay yıldızlı bayrağımızın yanında milli takım formalarımızda şerefle terletmek istiyoruz."

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