Son Dakika Haberleri: Başarılı Birim Şefleri Ödüllendirildi

Başarılı Birim Şefleri Ödüllendirildi

2 saat önce

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şefler ile sene başı değerlendirme toplantısı kapsamında bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı.

Başarılı Birim Şefleri Ödüllendirildi, System.String[]
Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şefler ile sene başı değerlendirme toplantısı kapsamında bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı.

Müdür Yıldız görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmeye çalışan personellere başarı belgelerini takdim etti.

Müdür Yıldız, "En hayırlı hizmet insana yapılan hizmettir"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, birim şeflerinden yürütülen çalışmalar ve birimleri ile ilgili sorunlar hakkında bilgi alan Müdür Yıldız: "Sizler, Müdürlüğümüzün en önemli yapı taşlarısınız. Aynı zamanda bu kurumun hafızasınız. Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kocaman bir aile olduğumuzu; önce kardeş, sonra mesai arkadaşı olduğumuzu asla unutmayınız. "En hayırlı hizmet insana yapılan hizmettir" şiarıyla görevimizi ifa etmeye çalışmalı; öğrenci, öğretmen ve velilerimiz başta olmak üzere Balıkesir'deki tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olmalıyız.

Müdür Yıldız, "Yarınlarımız çok daha güzel olacak"

Göreve başladığımız günden bu güne Balıkesir'i eğitimde daha iyi bir noktaya taşımanın; öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmanın gayreti içerisinde olduk. Valimiz Ersin Yazıcı'nın himayelerinde yürütmüş olduğumuz BENGİ Projesi başta olmak bütün çalışmalarımızda Mevlana Celaleddin Rumi'nin pergel örneğinde ifadesini bulan, bir ayağı kültürel-manevi değerlerine sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşabilen; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedef edindik. Bütün bu çalışmalar ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı olarak hayata geçirmiş olduğumuz 2023 Eğitim Vizyonunda ki çalışmalarla Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açılacak, yarınlarımız bugünümüzden çok daha güzel olacak. Buna yürekten inanınız" dedi.

Toplantı; büyük bir özveriyle görevini yerine getirmeye çalışan birim şeflerine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından Başarı Belgesi verilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

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