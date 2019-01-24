Son Dakika Haberleri: Başarılı Boksör ve Taekwondo Şampiyonları Ödüllendirildi

Başarılı Boksör ve Taekwondo Şampiyonları Ödüllendirildi

26 dakika önce

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, başarılı boksör ve taekwondocuları ödüllendirdi.

Başarılı Boksör ve Taekwondo Şampiyonları Ödüllendirildi, System.String[]
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, başarılı boksör ve taekwondocuları ödüllendirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, boks ve taekwondoda başarılı derecelere imza atan sporcuları ve antrenörlerini ödüllendirdi. Samsun'da yapılan Türkiye Boks Müsabakalarında 1 altın,1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan ve Erzurum'a takım halinde üçüncü olarak dönen boksörleri ve antrenörler Mustafa Kalkan ile Muhsin Köylü'yü kutlayan Taşkesenligil, kendilerini ödüllendirdi. Sporcuların elde ettikleri madalyaların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, takım halinde Erzurum'un üçüncü olmasının ise büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, başarılı boksörlerin ardından şampiyon taekwondocuları kutladı. Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal ile Antrenörler Rahmi Ak ile Zafer Kavcı'nın da hazır bulunduğu ziyaret oldukça neşeli bir ortamda geçti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcularından M.Enes Koç Gümüş madalya kazanırken, Alperen Abuş bronz madalya alarak, Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

İki sporcuyu antrenörler Rahmi Ak ve Zafer Kavcı ile il temsilcisi Süleyman Baykal'ı büyük başarıdan ötürü kutlayan Taşkesenligil, MB Enes Koç ve Alperen Abuş'a Avrupa Şampiyonası öncesinde başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Gümüş, Türkiye, Erzurum, Yaşam
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