Başarılı Boksör ve Taekwondo Şampiyonları Ödüllendirildi

Erzurum
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, başarılı boksör ve taekwondocuları ödüllendirdi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, boks ve taekwondoda başarılı derecelere imza atan sporcuları ve antrenörlerini ödüllendirdi. Samsun
'da yapılan Türkiye
Boks Müsabakalarında 1 altın,1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan ve Erzurum'a takım halinde üçüncü olarak dönen boksörleri ve antrenörler Mustafa Kalkan
ile Muhsin Köylü'yü kutlayan Taşkesenligil, kendilerini ödüllendirdi. Sporcuların elde ettikleri madalyaların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, takım halinde Erzurum'un üçüncü olmasının ise büyük bir başarı olduğunu söyledi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, başarılı boksörlerin ardından şampiyon taekwondocuları kutladı. Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal
ile Antrenörler Rahmi Ak ile Zafer Kavcı'nın da hazır bulunduğu ziyaret oldukça neşeli bir ortamda geçti.
Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Konya
'da düzenlenen Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcularından M.Enes Koç Gümüş
madalya kazanırken, Alperen Abuş bronz madalya alarak, Avrupa
şampiyonasına gitmeye hak kazandı.
İki sporcuyu antrenörler Rahmi Ak ve Zafer Kavcı ile il temsilcisi Süleyman Baykal'ı büyük başarıdan ötürü kutlayan Taşkesenligil, MB Enes Koç ve Alperen Abuş'a Avrupa Şampiyonası öncesinde başarı dileklerini iletti. - ERZURUM