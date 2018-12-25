Başarılı Bulunan Öğretmenler Ödüllendirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başarılı bulunan öğretmenler Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından ödüllendirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başarılı bulunan öğretmenler Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından ödüllendirildi.



Kahta ilçesinde başarılı bulunan yaklaşık 80 öğretmeni makamında kabul eden Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, başarı belgelerini takdim etti. Kaymakam Kaya, ödüllendirdikleri eğitimcilerin çevresine örnek gösterildiğini belirterek, "Başarılı olan öğretmenlerimizi takdir ediyor ve başarılarını taltif etmek istiyoruz. Bu başarılar Kaymakamlık olarak bizleri çok mutlu etti. Eğitim konusunda yürütülen çalışmaların meyvelerini öğretmenlerimiz sayesinde görme imkanı buluyoruz. Bunun için bütün öğretmenlerimizi kutluyoruz" diye konuştu.



Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, başarılı bulunan öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.



Kahta Kaymakamlığı makamında gerçekleşen ödül törenine, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram ve başarılı bulunan öğretmenler katıldı. - ADIYAMAN

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