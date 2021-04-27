Başarılı Devlet Liseleri "Liseli Büyükelçiler Programı" ile dünyaya açılıyor - Son Dakika

Başarılı Devlet Liseleri "Liseli Büyükelçiler Programı" ile dünyaya açılıyor

27.04.2021 10:11
Başarılı Devlet Liseleri

UNESCO verilerine göre her yıl 50 bin öğrenci eğitim almak için Türkiye'den yurt dışına gidiyor.

UNESCO verilerine göre her yıl 50 bin öğrenci eğitim almak için Türkiye'den yurt dışına gidiyor. Öğrenciler henüz lise çağındayken uluslararası değişim programları aracılığıyla yurt dışındaki eğitim olanaklarının arayışına giriyor. Türkiye'nin en büyük lise öğrenci değişim programı olan WCEP Turkey'in Liseli Büyükelçiler Uluslararası Akreditasyon Programı, 13 devlet lisesi tarafından uygulanarak öğrencilere çift diploma ve üniversiteye öncelikli kabul imkanı sunuyor.

Lise eğitimi, gençlerin kariyer basamaklarını başarıyla çıkabilmelerinde belirleyici bir rol oynuyor. 5 milyon 630 bin 652 lise öğrencisinin bulunduğu Türkiye'de, UNESCO verilerine göre her yıl 50 bin öğrenci eğitim almak için yurt dışına gidiyor. Bu eğilimi, hem lise öğrencilerinin eğitim kalitelerini uluslararası standartlara taşıma hem de Türkiye'nin temsil gücünü artırma konusunda avantaja çeviren öğrenci değişim programları ise giderek daha fazla yaygınlaşıyor. Bu programlardan biri olan WCEP'in (Worldwide Cultural Exchange Program) Türkiye ofisi tarafından uygulanan "Liseli Büyükelçiler Uluslararası Akreditasyon Programı" çift diplomaya sahip olma fırsatı sunuyor. Diploma programlarından biri olan AP'yi (Advanced Placement) yürürlüğe alan 9 şehirdeki 13 devlet lisesinde uygulanan öğrenci değişim programı, Türkiye ve yurt dışında üniversiteye öncelikli kabul gibi pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.

8'İNCİ SINIFTAN İTİBAREN BAŞVURU YPAILABİLİYOR

Programa ilişkin ayrıntıları aktaran Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP'in Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, "Liseli Büyükelçiler Uluslararası Akreditasyon Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı onaylı, Ortaöğretim Kurumları ve Denklik Yönetmelikleri kapsamında uyguladığımız bir öğrenci değişim programı. Tüm 8'inci sınıf ve lise öğrencilerinin katılabildiği bu program, seçme sınavı ve mülakatların başarıyla tamamlanmasının ardından Kanada, Almanya, İngiltere ve Amerika'da bir yıl eğitim alınmasına imkan tanıyor. Bir yıl sonra Türkiye'ye dönen öğrenciler denkliklerini alabiliyor. Ulusal eğitim, AP çift diploma programı ve Birleşmiş Milletler Münazara Programı ile de üniversitelere öncelikli kabul elde edilebiliyor. Programa aday Türk lise öğrencilerinin öncelikle derslerinde başarılı olmaları gerekiyor. Aday olunan ülkenin talep ettiği yabancı dil için seviye belirleme sınavları ise WCEP Turkey tarafından uygulanıyor. Aday öğrencilerin başvurdukları ülkenin dilini en az orta seviyede bilmeleri, akademik başarıları dolayısıyla Türkiye'deki denklikleri, gönüllü aileleri ile rahat iletişim kurabilmeleri ve sosyal hayatlarında zorlanmamaları için şart koşuluyor" dedi.

"DEVLET LİSELERİNİ DÜNYAYA AÇMAYI AMAÇLIYORUZ"

Liseli Büyükelçiler Uluslararası Akreditasyon Programı'nın Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla'da olmak üzere toplam 13 devlet okulunda uygulandığını belirten Volkan Cerrahoğlu, "Program kapsamında Kabataş Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Adana Anadolu Lisesi, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve Turgutreis Anadolu Lisesi ile İstanbul Validebağ, Manisa Akhisar Macide-Ramiz Taşkınlar, Manisa Turgutlu Halil Kale ve Mersin Tarsus Sesim Sarpkaya Fen Liseleri yer alıyor. WCEP Turkey olarak öğrencilerimizin devlet liselerinden aldıkları eğitimi uluslararası düzeye taşımak ve hem ülkelerine hem de dünyaya örnek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak temel gayemiz. Bu kapsamda ilk olarak ABD'de yürürlüğe alınan ve 60'tan fazla ülkede uygulanan AP'yi Türkiye'de yaygınlaştırarak devlet liselerimizi dünyaya açmayı amaçlıyoruz. Liseli Büyükelçiler Uluslararası Akreditasyon Programı'yla da anadil seviyesinde yabancı dil konuşan, kendi ayakları üzerinde durabilen, harika dostluklar edinmiş, akademik eğitimini tamamlamış, dünyadaki farklılıkları algılayabilen dünya vatandaşları yetiştirmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.


Başarılı Devlet Liseleri Liseli Büyükelçiler Programı ile dünyaya açılıyor
Başarılı Devlet Liseleri Liseli Büyükelçiler Programı ile dünyaya açılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Lisesi, Türkiye, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başarılı Devlet Liseleri 'Liseli Büyükelçiler Programı' ile dünyaya açılıyor - Son Dakika


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