Başarılı DJ Ender Demir: Müziği unutturmamak için çaba gösteriyorum

Bir zamanlar moda olan fakat artık herkesin bitti dediği DJ'liği tekrardan eski yerine çıkaran DJ Ender Demir'i bu başarılar kesmeyecek gibi. Henüz bir hafta önce çıkmış olan "Robbery" isimli Single parça ile diğer tüm eserlerindeki kalitesini ortaya koyan DJ Ender Demir, motivasyon kaynağının hayatın stresinden biraz olsun uzaklaşmak isteyen kimseleri müzikle tedavi etmek olduğunu açıkladı.

4 SINGLE ÇALIŞMASI VAR

Bugüne kadar çıkarmış olduğu Storm, Forever King albümlerinde kendini aradığını ve The Massacre isimli albümü ile ne için dünyaya geldiğini bulduğunu söyledi. DJ Ender Demir'in kendini bulduktan sonra çıkarmış olduğu Royalty ve Infinity albümlerinin yanı sıra "ruh halinin yansımaları" olarak nitelendirdiği 4 Single çalışması da bulunuyor.

Eski zamanlarda insanları müzikle tedavi ettiklerini söyleyen DJ Ender Demir, bu durumun günümüzde daha geniş imkanlarla yapılabileceğini ifade etti. Müziğin tedavi edici etkisini ilk olarak Wolves isimli Single parçasında fark ettiğini söyleyen Demir, peş peşe çıkardığı Wolves, Storm ve Oh Boom isimli parçaların "kendi tedavi süreci" olduğunu belirtti.