Son Dakika Haberleri: Başarılı Doktorlar Belgelerini Sağlık Bakanı Koca'nın Elinden Aldı

Başarılı Doktorlar Belgelerini Sağlık Bakanı Koca'nın Elinden Aldı

1 saat önce

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı programı kapsamında düzenlenen programda 81 ilden gelen sağlık çalışanlarıyla buluştu.

Başarılı Doktorlar Belgelerini Sağlık Bakanı Koca'nın Elinden Aldı, System.String[]
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı programı kapsamında düzenlenen programda 81 ilden gelen sağlık çalışanlarıyla buluştu. Bakan Koca, sağlığa hizmet noktasında gönül veren sağlıkçılara teşekkür ederek 81 ilden gelen başarılı hekimlere belgelerini takdim etti.

Erzurum'u temsilen tüm doktorlar adına Uzm.Dr. Can Sevinç ve Aile Hekimi Dr. Yavuz Kızılcım Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan belgelerini aldılar.

Erzurum İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir'in de hazır bulunduğu ödül töreninde belgelerini Bakan Fahrettin Koca'nın elinden alan başarılı doktorlar Can Sevinç ile Yavuz Kızılcım, tüm meslektaşları adına aldıkları bu ödülden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler. Dr. Gürsel Bedir ise yaptığı açıklamada tüm sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını, bu anlamlı ödülün hizmet şevklerini artırdığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen doktorlarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorundan hasta bakıcısına kadar, sağlık hizmetinin her aşamada sabır ve fedakarlık istediğini ifade ederek "Gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal mesleği büyük fedakarlıklarla yerine getiren, mesleğine aşkla bağlı, saygın, onurlu meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutlarım. 14 Mart'ı sadece bir gün, bayram olarak kutlamak yerine, tüm sağlık çalışanlarımızı kucaklıyor ve bu haftayı 'Sağlık Haftası' olarak kutluyoruz. Bu yıl Tıp Bayramı kutlamalarının 100. yılı olması münasebetiyle özel bir önem taşımaktadır" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

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