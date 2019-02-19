Son Dakika Haberleri: Başarılı Emniyet Personeli Ödüllendirildi

Başarılı Emniyet Personeli Ödüllendirildi

1 saat önce

Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, görevlerini yerine getirirken gösterdikleri üstün başarı ve gayretlerinden dolayı iki personeli ödüllendirdi.

Başarılı Emniyet Personeli Ödüllendirildi, System.String[]
Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, görevlerini yerine getirirken gösterdikleri üstün başarı ve gayretlerinden dolayı iki personeli ödüllendirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğünce personelin moral ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen ödüllendirmede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Burcu Avcı ve Polis Memuru Ebru Sayın ödüllerini İl Emniyet Müdürlüğü makamında düzenlenen törende Emniyet Müdürü Çetinkaya'nın elinden aldılar. Ödül töreninde Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Karar ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da hazır bulundu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:35 Kaynak: İHA

Çetinkaya, Muğla, Yaşam
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