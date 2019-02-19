Başarılı Emniyet Personeli Ödüllendirildi
1 saat önce
Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, görevlerini yerine getirirken gösterdikleri üstün başarı ve gayretlerinden dolayı iki personeli ödüllendirdi.
Muğla
İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, görevlerini yerine getirirken gösterdikleri üstün başarı ve gayretlerinden dolayı iki personeli ödüllendirdi.
Muğla Emniyet Müdürlüğünce personelin moral ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen ödüllendirmede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Burcu Avcı ve Polis Memuru Ebru Sayın
ödüllerini İl Emniyet Müdürlüğü makamında düzenlenen törende Emniyet Müdürü Çetinkaya'nın elinden aldılar. Ödül töreninde Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Karar ve Menteşe
İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da hazır bulundu. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:35 Kaynak: İHA
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