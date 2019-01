Başarılı Engelli Ailelerine Belge

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, aile eğitimlerini tamamlayan engelli bireylerin yakınlarına katılım belgelerini takdim etti.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi tarafından, engelli bireylerin ailelerine yönelik düzenlenen eğitim çalışmaları sürüyor. Son olarak yaklaşık 30 engelli yakınının katıldığı ve 7 ay boyunca haftada 4 saat olmak üzere gerçekleştirilen aile eğitimleri tamamlandı. Aile eğitimleri kapsamında; hijyen, özel bireyleri tanıma ve iletişim, cinsel gelişim, bağımsızlaştırma, öz bakım ve yaşam becerileri, sosyal becerilerin geliştirilmesi gibi eğitimlerin yanı sıra engelli bireylerin yasal ve sosyal hakları ile istihdam gibi konular da ele alındı. Engelliler Koordinasyon Merkezi eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katılan engelli bireylerin yakınlarına katılım belgelerini ise Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç takdim etti. Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, tamamlanan eğitim çalışmalarının ardından aileler, engelli bireylere yönelik çalışmaları ve her zaman yanlarında olduğu için Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.



"Aşamayacağımız bir engel yok"



Engelli yakınlarının yaşadığı zorlukları iyi bildiğini ifade eden Başkan Ataç, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı inanın çok mutluyum. Önemli olan yan yana durabilmek. Çocuklarımızın sevgisini hiçbir şeye değişmem. Onlarda sadece sevgi var. Onlar için yaptığımız işlerden ötürü o kadar huzurluyum ki; her gece yattığımda Allah'a şükrederim. Sizlerin yaşadığı zorlukları çok iyi biliyorum ve bu zorlukları bir nebze de olsa azaltabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Sizle birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız bir engel yok, yeter ki yan yana olalım. Bizler her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Bu verimli eğitimde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Katılım belgelerini Başkan Ataç'tan takdim alan aileler de Engelliler Koordinasyon Merkezi çalışanlarına ve Başkan Ataç'a teşekkür ederek, "Bizim yavrularımız kanadı kırık kuşlar. Burada toplandılar, hayata adım attılar ve uçmayı öğrendiler. Tüm ekibe, tüm görevlilere, sizlere minnettarız. Bu eğitimler öncesinde, bazı konularda çocuklarımıza nasıl davranacağımızı bilemiyorduk; şimdi bilinçlendik. Çocuklarımızla daha iyi ilgilenmeye başladık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Eğitimlerin devamını istiyoruz. Ömrümüz yettiğince gelmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Buluşma, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

