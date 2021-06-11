Başarılı Gençler Başkan Demirtaş'ı Ziyaret Ettiler - Son Dakika

ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARI İLE GENÇLER BAŞKAN DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİLER

BAŞKAN DEMİRTAŞ, İNSANA OLAN YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Kompleksinde POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) sınavlarına hazırlanarak başarıyı yakalayan gençler İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kurslarına hazırlanan gençlerin meslek hayallerine ulaşmaları noktasında büyük destek veren İlkadım Belediyesi, adayların 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı Spor Mülakatında elde edilen başarılı sonuçlarla, polis olma hayali kuran gençlere ve ailelerine büyük mutluluklar yaşatıyor. Kadifekale Mahallesi'nde bulunan Mete Adanır Spor Kompleksinde zor şartlara rağmen çalışarak başarılı olan gençler başarı sevincini paylaşmak adına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Yoğun programı nedeniyle gençlerin teşekkürlerini görüntülü arama ile kabul eden Başkan Demirtaş, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin belirledikleri hedeflere başarıyla ulaşabilmeleri adına yoğun çaba sarf ediyoruz. İnsan olan yatırımlarımız artarak devam edecek. Spor kompleksimizde çalışarak yüzde 78'lik bir başarı yakalayan ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Farklı branşlarda sınav heyecanı yaşayacak olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Vatanını seven görevini en iyi yapandır"

Gençleri tebrik ederek görüş ve düşüncelerini paylaşmak adına bir araya gelen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Sizin başarılı olmanıza katkı sağladığımız için bizler de çok memnunuz. Bu ülkeyle birlikte askerimiz ve polisimiz bizimdir. Sizlerden beklentimiz, bayrağımızı ve ülkemizi çok severek insanımıza en güzel hizmeti ortaya koymanızdır. Unutmayın vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ettiler"

Ellerindeki çiçekleri Başkan Yardımcısı Şerif Mırık'a takdim eden başarılı gençler duygularını ifade ederek şunları kaydettiler; "POMEM sınavı çok zordur. Bu zor sınavı İlkadım Belediyemizin ücretsiz verdiği bu hizmetle kazandık. Tek kuruş ücret ödemediğimizi çevremize anlattığımızda şaşıran arkadaşlarımız ve çevre şehirlerdeki diğer adaylar bizlere imrenerek baktılar. Başkanımız Necattin Demirtaş başta olmak üzere Spor Müdürü Hakan Karaman'a ve ekibine bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.