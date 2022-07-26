Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu - Son Dakika
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Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu

26.07.2022 15:57
Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarına göre ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 2022'de de yüzde 1'lik başarı diliminden öğrencilerin tercihi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarına göre ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 2022'de de yüzde 1'lik başarı diliminden öğrencilerin tercihi oldu.

Geçen yıl eğitime başlayan ASELSAN Konya MTAL, tercih döneminde öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği okulların başında geldi.

Savunma sanayisine nitelikli mühendis yetiştirmek amacıyla kurulan okul, ikinci yılında da aynı başarıyı sürdürdü.

Yerleşen öğrencilerin en yüksek yüzdelik dilimleri alanlarına göre yüzde 0,79 ve yüzde 1,96 sonucuyla ASELSAN Konya MTAL, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasına girdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu - Son Dakika

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