Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu - Son Dakika
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Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu

26.07.2022 15:47
Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarına göre ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 2022'de de yüzde 1'lik başarı diliminden öğrencilerin tercihi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarına göre ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 2022'de de yüzde 1'lik başarı diliminden öğrencilerin tercihi oldu.

Geçen yıl eğitime başlayan ASELSAN Konya MTAL, tercih döneminde öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği okulların başında geldi.

Savunma sanayisine nitelikli mühendis yetiştirmek amacıyla kurulan okul, ikinci yılında da aynı başarıyı sürdürdü.

Yerleşen öğrencilerin en yüksek yüzdelik dilimleri alanlarına göre yüzde 0,79 ve yüzde 1,96 sonucuyla ASELSAN Konya MTAL, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasına girdi.

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REKOR BAŞARI; DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN TARİHİ BAŞARI REKOR BAŞARI; DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN TARİHİ BAŞARI MEB, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporları erişime açtı MEB, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporları erişime açtı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Konya, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu - Son Dakika

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