Başarılı gençlik liderine hediye - Son Dakika

Başarılı gençlik liderine hediye

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği mektup yarışmasında Türkiye 3'ncüsü olan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllü gençlik lideri Büşra Günata'ya hediyeler verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği mektup yarışmasında Türkiye 3'ncüsü olan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllü gençlik lideri Büşra Günata'ya hediyeler verildi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlediği mektup yarışmasında 22 - 29 yaş kategorisinde Malatya gönüllü gençlik lideri Büşra Günata üçüncü oldu.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Büşra Günata'yı makamında ağırlayarak saat, kitap ve çeşitli hediyeler verdi.


Kayhan yaptığı konuşmada, "Korona virüsün üstesinden gelinmesi için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için üretim yapanlara ve güvenliğimiz için çalışan asker ve polislere, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda çalışanlara, sağlık personelleri için gençlik merkezlerinde maske üretimi yapan gönüllü gençlerimize, vefa destek gruplarında görev yapanlara yönelik yazdığı mektup ile dereceye girmesinden dolayı Büşra kardeşimizi kutluyorum" dedi. - MALATYA

Koronavirüs, Türkiye, Malatya, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:21 Kaynak: İHA

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