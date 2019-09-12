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Başarılı hentbolcular milli takım kampına uğurlandı

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediyespor U14 Kız Hentbol takımından üç sporcuyu milli takım kampına uğurladı.

Başarılı hentbolcular milli takım kampına uğurlandı, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediyespor U14 Kız Hentbol takımından üç sporcuyu milli takım kampına uğurladı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ankara'da düzenlenecek olan U14 Kız Hentbol Milli Takım Gelişim kampına çağrılan üç sporcuyu Ankara'ya uğurladı. Turgutlu Belediyespor U14 Kız hentbol takımından İffet Özata, Ekin Hoşçabollu ve Emine Şeyma Çaygeçen'i Ankara'da düzenlenecek olan U14 Hentbol Milli Takım kampına uğurlayan Başkan Akın "Turgutlu Belediyesporumuz birçok branşta Turgutlumuzun gururu olmaya devam ediyor. Bugünde U14 kız hentbol takımımızda üç sporcumuzu milli takım kampına uğurladık. Ben başta antrenörümüz Ergun Erbay olmak üzere sporcularımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Turgutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:49 Kaynak: İHA
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