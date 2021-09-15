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"Başarılı Hizmetlere Hep Birlikte İmza Atacağız" - Son Dakika

"Başarılı Hizmetlere Hep Birlikte İmza Atacağız"

15.09.2021 12:05

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni göreve başlayan Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu'ya 'hâyırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Zelyurt ve Bünyamin Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri Naci Şavata ve Battal Tuncay ile birlikte Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu'yu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Yeşilyurt'un ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, turizm ve tarımsal potansiyelinin yanı sıra Yeşilyurt Belediyesinin 'insan odaklı' yatırımları hakkında İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu'ya bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'a en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde bir ve beraber şekilde çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretin samimi bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "2021 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Yeşilyurt'umuza atanan yeni Kaymakamımız Sayın Osman Uğurlu'ya yeni görevinde öncelikle başarılar diliyorum. İlçemiz bulunduğu konum, içerisinde barınan sanayi kuruluşları, doğası ve insanıyla her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Kentimizin gelişmesinde ve büyümesinde katkı sunan sizden önceki kaymakamlarımızın emekleri büyüktür. Sizinle birlikte Yeşilyurt'umuza önemli katkılar sağlayacak, güzel eserler bırakacak ve başarılı hizmetlere birlikte imza atacağımıza inanıyorum. İlçemizin yarınının bugününden daha iyi olması için çalışacağız. Yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum. İlçemize hoş geldiniz." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile beraberindeki heyete ziyaret nedeniyle teşekkürlerini sunup,Yeşilyurt için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Başarılı Hizmetlere Hep Birlikte İmza Atacağız

Bünyamin Yılmaz, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Başarılı Hizmetlere Hep Birlikte İmza Atacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Başarılı Hizmetlere Hep Birlikte İmza Atacağız" - Son Dakika
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