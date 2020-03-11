Başarılı hokeycilere altın ödülü

Avrupa Trophy Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor oyuncularını ödüllendiren Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, sporun ve sporcuların başarılı olması için ellerinden gelen bütün desteği veremeye devam edeceklerini ifade etti.



2020'de Türkiye Süper Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda Gaziantep'e üç ayrı şampiyonluk kupası kazandıran Gaziantep Polisgücü Spor Erkek ve Kadın Hokey Takımları sporcularına birer cumhuriyet altını hediye ederek ödüllendiren Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini kutladı. 10 ayrı Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye kazandıran Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü oyuncuları ilk kez ödüllendirilirken, kulüp çalışmaları hakkında Başkan Mehmet Kaplan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e bilgiler verdi.



"Sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz"



Sporcuları kutlayan Zeybek, "Sizleri yürekten kutluyorum. Türkiye'nin adını Avrupa'da duyurarak defalarca Avrupa Şampiyonluk kupasını ülkemize kazandırdınız. Bu örnek başarılarınız aynı zamanda çocukların ve gençlerin spora olan ilgisini arttırırken son dönemlerde ülkemizde gençlerin spora yönelmesinde sizlerin ve diğer sporcuların büyük katkısı var. Gaziantep ve ülkemiz adına sizlerle gurur duyuyordum. Sizlere destek veren başta Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini bu başarılardan dolayı kutluyorum. Sporcularımıza desteğimizi de sürdüreceğiz" dedi.



"Yeni şampiyonluklar için çalışacağız"



Açık alan ve kapalı alanda Türkiye'nin namağlup şampiyonu olmayı başaran ve Avrupa Şampiyonası'nda da namağlup unvanla bir kez daha şampiyon olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek takımlarının mayıs ayında Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası çalışmalarına hız verdiğini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan da, "2020 yılında salon hokeyinde iki ayrı Süper Lig şampiyonasını Gaziantep'e kazandırdık. Avrupa Trophy Ligi'nde erkek takımımız namağlup unvanla şampiyon oldu. Kız takımımız ise Avrupa'nın en güçlü ilk dört takımı arasında yerini aldı. Önümüzde nisan ayında Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Açık Alan Türkiye Süper Ligi ve ardından Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası var. Sporcularımız ve hocalarımız büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Yeni şampiyonluklar için çalışacağız" diye konuştu.



Sporculara Cumhuriyet altını



Düzenlenen törenle Zeybek, Avrupa Şampiyonu sporcuları birer Cumhuriyet altını ile ödüllendirirken, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başantrenörü Yusuf Kasım kendisine verilen Cumhuriyet altınını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını ifade etti. - GAZİANTEP