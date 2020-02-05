Başarılı imam ödüllendirildi - Son Dakika
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Başarılı imam ödüllendirildi

7 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğinde gösterdiği gayretlerden dolayı imam hatip Celil Doğan'a başarı belgesi verildi.

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğinde gösterdiği gayretlerden dolayı imam hatip Celil Doğan'a başarı belgesi verildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamda, "İlçemizde 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğinde çocuklara yönelik yapmış olduğu eğitici çalışmalarda göstermiş olduğu gayretten dolayı, Büyükaslıhanlar Köyü Yukarı Camii İmam Hatibi Celil Doğan'a başarı belgesi verildi. Manevi değerlerimizi bilen ve aynı zamanda onlara tarihimizi de anlatmayı ihmal etmeyen, ayrıca köylü vatandaşlarımızla birlikte çocuklarımızı ödüllendiren Büyükaslıhanlar Köyü Yukarı Camii İmam Hatibi Celil Doğan'a yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
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