Başarılı İmam ödüllendirildi - Son Dakika

Başarılı İmam ödüllendirildi
19.02.2021 09:49
Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçe müftülüğü tarafından merkez camiinde düzenlenen personel toplantısına katıldı.
Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçe müftülüğü tarafından merkez camiinde düzenlenen personel toplantısına katıldı.
Yapılan toplantıda, ilçe müftülüğünün genel iş ve işlemleri ile ilgili konular görüşüldü. Toplantı sonunda Esen Köyü Camii İmam Hatibi Furkan Aslan'a, masa tenisi ve PlayStation gibi motivasyon arttırıcı etkinlikler düzenleyerek, hafız öğrenci yetiştirme görevinde göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Kaymakamı tarafından başarı belgesi takdim edildi. - KÜTAHYA
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