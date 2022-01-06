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"Başarılı insanları diğerlerinden ayıran birçok etmen var" - Son Dakika

"Başarılı insanları diğerlerinden ayıran birçok etmen var"

06.01.2022 12:11
"Başarılı insanları diğerlerinden ayıran birçok etmen var"

Tay Danışmanlık ve Özel İstihdam Ajansı'nın Kurucusu ve Sunucu Tuba Kavak, başarılı insanları diğerlerinden ayıran birçok etmen olduğunu ifade etti.

Tay Danışmanlık ve Özel İstihdam Ajansı'nın Kurucusu ve Sunucu Tuba Kavak, başarılı insanları diğerlerinden ayıran birçok etmen olduğunu ifade etti. Hem iş hayatında hem de sunuculuk yaptığı TV programlarında başarılı insanlarla karşılaştığını belirten Kavak, insanın öncelikle kendine bir hedef belirlemesi ve çalışmalarını bu hedefe ulaşmak için planlaması ile başarıya ulaşabileceğini ifade etti.

Tay Danışmanlık ve Özel İstihdam Ajansı'nın Kurucusu olan Sunucu Tuba Kavak başarıya ulaşmak isteyen kişilerin, birçok noktada çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini ifade ederek, "Ülkemizde ve dünyada çok başarılı insanlar var. Peki bu insanlar tam olarak ne yapıyorlar da başarıya ulaşıyorlar? Elbette bu konuda farklı görüşler olabilir. Fakat temel olarak bir insanın belirli bir hedefi olmalı. Çünkü bir hedefi olan insan, o hedefe ulaşabilmek için çok yoğun bir şekilde çalışabiliyor. Aslında hedef koyarak kendinize bir yol haritası çizmiş oluyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bunun yanı sıra motivasyonun da çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Kendi kendinizi bazı şeylerle motive edebiliyorsanız, sıkı bir çalışma programına girebiliyorsunuz" dedi.

"İNSANIN BİR HEDEFİ OLMALI"

Başarılı insanların bir işe koyulmadan önce belirledikleri bir hedefleri olduğunu vurgulayan Tuba Kavak, "Hedefi olan insan, çalışmalarını çok daha planlı ve yoğun bir şekilde sürdürebilir. Aslında bir hedef, insanın yol haritasıdır. Ben hem iş hayatımda hem de sunuculuğunu yaptığım TV programlarında başarılı insanlarla karşılaştım. Onlarla sohbet etme şansım oldu. Gerçekten her birinin bir hedefi vardı. Bu hedeflere ulaşmak için kendilerini geliştirdiklerini ve çalışmalarını bu hedeflere yönelttiklerini ifade ettiler. Bu nedenle bir hedef belirlemenin önemli olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ"

Başarılı olmada motivasyonun da önemine değinen Kavak, "Motivasyon gerçekten çok önemli. İnsanı motive eden bir şeyler olmalı. Ben de başarılı insanlarda bunu gördüm. Kendilerine bir motivasyon kaynağı buluyorlar. Böylelikle çok daha efektif bir şekilde çalışma şansı elde ediyor. Ayrıca başarılı insanlar, kendilerini yönetebilme kabiliyetine de sahip. Ne istediklerini biliyorlar, temel olarak iradelerine hakimler. Bu tür insanların hedefleri var, netlikleri var. Bunun yanı sıra pes etmedikleri için çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Motivasyonlarını çok taze tutuyorlar. Bunların her biri çok önemli. Bu nedenle başarılı olmak istiyorsanız belirtilen hususlara dikkat etmelisiniz" sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.


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Özel İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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