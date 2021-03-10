Başarılı Jandarma Genel Komutanlığı personeli ödüllendirilecek - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen aldığı aylık tutarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak, büyük yararlılıklar gösterenler ise 6 katından 24 katına kadar parayla ödüllendirilecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Jandarma Genel Komutanlığı Madalya ve Nakdi Ödül Yönetmeliği"ne göre, "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ile ülkenin güvenlik ve esenliği için fiilen hayatını hiçe sayarak, üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlık gösterdiği tespit edilen personele verilebilecek.

Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, beratı ile nesilden nesile miras olarak intikal edecek. Madalya için teklifte bulunulurken, elde edilen başarıların tek bir kişinin başarısı olamayacağı gerçeğinin yanı sıra başarıda katkısı bulunan tüm personelin taltif edilemeyeceği de dikkate alınarak teklif yapılacak.

Teklifte bulunulurken, gerekçe olan olay ya da konuya ilişkin görevin niteliği ve önemi göz önünde bulundurulacak. Madalyanın, personelin alabileceği en değerli ödüllerden biri olduğu hususu göz önünde bulundurularak, teklif edilecek personel seçiminde hassas davranılacak.

Madalya verilmesine konu olayın ardından gecikmeksizin madalya için teklifte bulunulacak. Bu süre, hiçbir suretle olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ayı geçemeyecek.

Haklarında verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya devlet memurluğundan çıkarma yahut meslekten çıkarma cezaları nedeniyle ilişiği kesilenler ya da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesi çerçevesinde ilişiğinin kesilmesine veya rütbesi geri alınmasına karar verilenler ile hayatını kaybedenler için teklifte bulunulmayacak.

Madalya, İçişleri Bakanı veya görevlendireceği amirler tarafından sahiplerine törenle takılacak

Görevini yerine getirirken fiilen hayatını hiçe sayarak, kahramanlık, fedakarlık, üstün başarı ve hizmette bulunan personel, tim, karakol, bölük komutanları veya eşiti komutanlar ve kurum amirleri ile daha üst makam ve rütbe sahipleri veya en yakın görgü şahidi olarak bulunan üst ve amirler tarafından tespit edilecek. Madalya Değerlendirme Kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanacak. Kurulda madalya teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek ve madalya verilmesinin uygun olup olmadığı kararı oy birliği veya oy çokluğuyla alınacak.

Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilecek. Madalya, İçişleri Bakanı veya görevlendireceği amirler tarafından sahiplerine törenle takılacak. Törenler, birliğin seviyesine, durumuna ve mevcut imkanlara uygun şekilde sade olarak yapılacak.

Madalya teklifi onaylanan personel madalyayı almadan vefat etmişse madalya mirasçılarına verilecek

Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, sahiplerinin vefatı halinde mirasçılarına geçecek. Mirasçılar, bu madalyaları takamayacak. Madalya teklifi onaylanan personel, madalyayı almadan vefat etmişse, madalya mirasçılarına verilecek.

Madalya alan veya almaya hak kazananların vefatları halinde bu madalya, kendileri tarafından resmi vasiyetname ile mirasçılarından birine bırakılmamış ise en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumlarda eşine, eşinin de yokluğu halinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre diğer mirasçılarına intikal edecek.

Madalya sahipleri sağlıklarında hazırlayacakları bir vasiyetnameyle veya arzuları gereği vefatlarını müteakip varislerince istedikleri okul veya müzelere madalyalarını hediye edebilecekler.

Bu durum, madalyaların kayıt ve tescil işlerinde belirtilecek, bu madalyalar hediye edilen okul veya müze tarafından kayıtları tutularak muhafaza edilecek. Personelin aldığı madalyalar özlük kayıtlarına işlenecek. Bu hususta verilen yazıdan birer suret özlük dosyalarına konulacak.

Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek

Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen aldığı aylık tutarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılıklar gösterenler ise 6 katından 24 katına kadar, para verilerek ödüllendirilecek.

Nakdi ödül teklifleri, nakdi ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde olayın gerçekleştiği yerdeki sıralı amirler tarafından, kendi personeliyle emrine görevlendirilen personeli de kapsayacak şekilde yapılacak değerlendirmeyi müteakip Jandarma Genel Komutanlığına silsile yoluyla gönderilecek.

Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanacak. Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek, nakdi ödül verilmesinin uygun olup olmadığı ve uygun değerlendirilenlere verilecek nakdi ödül miktarına ilişkin kararlar oy birliği veya oy çokluğuyla alınacak.

Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilecek.