Başarılı kadın sporcular hikayelerini anlattı - Son Dakika
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Başarılı kadın sporcular hikayelerini anlattı

6 saat önce

Gaziantep Şahinbey Belediyesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' öncesi başarılı kadın sporcuların katılımıyla söyleşi programı düzenledi.

Başarılı kadın sporcular hikayelerini anlattı, System.String[]

Gaziantep Şahinbey Belediyesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' öncesi başarılı kadın sporcuların katılımıyla söyleşi programı düzenledi.


Söyleşide moderatörlüğünü Atletizm alanında birçok başarıya imza atmış Dudu Polat yaptı. Söyleşide sporcular Selvanur Akkurt, Gizem Aş, Aysel Yılmaz, Songül Gültekin, Elif Küçükaslan, Meryem Oymak, Emel Aydın ve Zehra Döşüçukur hayat hikayelerini, kadın ve spor başlıklı konuları anlattılar.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, program sonunda yaptığı konuşmada,"Bu vesile ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Her biri kendi alanında güzel başarılara imza atmış sporcularımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Programın moderatörlüğünü yapan Dudu Polat, belediyelerin spora sahip çıktığını söyleyerek, "Böyle bir organizasyonun içinde yer almaktan gerçekten çok mutlu oldum ben. Branşım atletizm şuan Beden Eğitimi Öğretmenliği yapıyoruz spor aktif olarak bıraktım ama antrenör olarak devam ediyorum. Şahinbey Belediyesi de çok ciddi manada destekler veriyor genç sporculara, genç yeteneklere ulaşmamızı sağlıyor. Belediyelerimiz bu konuda spora sahip çıkıyorlar ciddi anlamda destek sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.


Voleybolcu Gizem Aş, ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya da ve ülkemizde gerçekten güzel organizasyonlar ile birlikte geliyor" diyerek, "Şahinbey belediyesinin de bu yaptığı organizasyonu özellikle kız çocukları için önemli olduğu düşünüyorum. Belediye Başkanımıza da bu konuda çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Dünya Kadınlar Günü, Gaziantep, Şahinbey, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
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