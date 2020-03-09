Başarılı kadınlardan öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika
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Başarılı kadınlardan öğrencilere tavsiyeler

36 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu, tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan alanlarında başarılı kadınlar öğrencileri tavsiyelerde bulundular.

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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu, tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan alanlarında başarılı kadınlar öğrencileri tavsiyelerde bulundular. Yıldırım "Sevdiğiniz işi yapın ve hata yapılmış her işten mutlaka bir şeyler öğrenmeye çalışın" dedi.


Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu (DÜKAT) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Women Up" başlıklı etkinlikte başarılı kadınlar, İstiklal Konferans Salonu'nda Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Program, farklı üniversitelerde en çok seminer veren iş kadını olarak rekor kıran, Başdenetçi Bahar Yıldırım'ın konuşması ile başladı. Hayat hikayesini ve kariyerini anlatan Bahar Yıldırım, "Atacağınız adımlarda daha sorgulayıcı olun. Sevdiğiniz işi yapın ve hata yapılmış her işten mutlaka bir şeyler öğrenmeye çalışın" şeklinde konuştu. Bahar Yıldırım'ın ardından kürsüye davet edilen International Women's Forum (IWF) Türkiye Kurucusu Dr. Gülden Türktan ise "Sürdürülebilirlik kavramını benimsemeli, ileride ne var mottosu ile hareket etmelisiniz. Hayatınızda neler yapacağınıza sadece siz karar vermelisiniz, unutmayın herkes kendisinin lideridir" ifadelerini kullandı.


META Mühendislik Arıtma Kimya Kurucusu Melek Yıldız'ın konuşmasıyla devam eden programda davetli konuşmacı, "Ben doğduğum köyde üniversiteyi kazanan ilk kız çocuğuydum. İTÜ'de Kimya Mühendisliği'ni kazandım ve bugün buralardayım. İsterseniz önünüzde hiçbir şey duramaz. Ben sizlere kendi hikayemi anlattım, sizlerde kendi hikayelerinizi yazın" dedi.


Son olarak kürsüye çıkan Göynük Belediye Spor Başkanı Ayşe Yıldız, "Bugün siz kendinizi sevin ve kendinizi önemseyin ki yarın da dünya sizi sevsin ve önemsesin. Ben ne olursa olsun hayallerimden vazgeçmedim. Babam bana elinin hamuru ile ne işin var oralarda dedi. Fakat bilmiyordu ki kadının elinin değdiği her şey güzelleşir" diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.


Program ödüllerin takdimi ve katılımcılara yönelik çekilişler ile son buldu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Up, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:14 Kaynak: İHA
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