Başarılı kadınların hikâyelerini işaret dili ile anlattılar - Son Dakika
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Başarılı kadınların hikâyelerini işaret dili ile anlattılar

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işaret dili kursu öğrencileri, başarılı kadınların hikayelerini işaret dili ile anlatarak, "Kadına karşı şiddete hayır" dediler.

Başarılı kadınların hikâyelerini işaret dili ile anlattılar, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işaret dili kursu öğrencileri, başarılı kadınların hikayelerini işaret dili ile anlatarak, "Kadına karşı şiddete hayır" dediler.


Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe dikkat çekmek amacı ile hazırladıkları klipte Türkiye'de başarılı olan kadınların hikayelerini işaret dili ile anlattı. 8 Mart'ta sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip yoğun ilgi görürken, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.


"Bir farkındalık oluşturmak istedik ve kendi alanımızla ilgili böyle bir klip çektik"


Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Türk İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray, kursiyerleri ile birlikte hazırladıkları klip hakkında bilgi vererek "Kursiyerlerimiz ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir farkındalık oluşturmak istedik ve kendi alanımızla ilgili böyle bir klip çektik. Klipimizde Türkiye Cumhuriyeti içerisinde başarılı olan kadınların hikayelerini işaret dili ile anlatarak, 'kadına psikolojik ve fiziksel şiddete hayır' mesajı vermek istedik. Klipin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmaya başladığını ve yoğun bir ilgi gördüğünü. Bizde bu ilgiden memnun olduk" dedi.


Klipte; ilk kadın belediye başkanından, ilk kadın bakana, ilk kadın doktordan, ilk kadın emniyet müdürüne, ilk kadın pilottan, ilk kadın dünya şampiyonuna bir çok ilki yaşayan kadınların kısa hikayeleri anlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:26 Kaynak: İHA
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