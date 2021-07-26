Başarılı minik boksör, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Sakarya'da düzenlenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Antalyalı minik boksör Rabia Eylül Duman, 10-17 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek'de yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Boks Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan, 11-17 Temmuz tarihleri arasında Sakarya Atatürk Spor Salonunda düzenlenen Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Antalyalı sporcular başarı elde etti.

Antalya Boks Spor Kulübü sporcularından Rabi Eylül Duman Türkiye şampiyonu olurken, aynı kulüpten İrem İdil Satılmış ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Antalya Boks Spor Kulübü Antrenörü Hasan Altıntaş, "10-17 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bosna Hersek'de yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasında ülkemizi, Antalya'mızı Rabia Eylül Duman temsil edecektir" dedi. - KOCAELİ